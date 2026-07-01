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遭控「讓人上癮、損心理健康」TikTok與佛州15歲少年和解

記者顏伶如／即時報導
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一名青少年在看手機；示意圖。（歐新社）
一名青少年在看手機；示意圖。（歐新社）

在數千官司併案提告的訴訟中，TikTok遭控利用容易引人上癮的平台設計，導致青少年心理健康遭受傷害。官司原訂本月開庭，但原告律師透露，TikTok趕在開庭之前與一名15歲佛羅里達州青少年和解，但和解條款細節仍有待最後敲定。

國家廣播公司(NBC)報導，在法律文件中姓名僅顯示縮寫R.K.C.的15歲佛州青少年，指控Instagram母公司Meta、YouTube、TikTok、Snap等社群媒體透過無限滾動、自動播放等功能導致使用者上癮。

原告律師艾蜜莉‧傑夫科特(Emily Jeffcott)受訪時說：「他只是個孩子，還在讀高中，正在評估社群媒體對他非常年輕的人生產生如何影響。」她說：「這是一個非常值得關注的角度。」

YouTube上周已與這名原告達成和解，預計7月27日在洛杉磯郡高等法院開庭時，剩下Meta、Snap將出庭面對陪審團。

數千名原告發起的合併訴訟中，R.K.C.是第二件進入審判階段的官司。

第一件官司原告是姓名縮寫K.G.M.的20歲女性，訴訟已於今年3月落幕，陪審團裁定Meta、YouTube必須賠償600萬元。陪審團認定社群媒體公司的平台設計與營運方式確實存在疏忽。Meta、YouTube均已表示將會上訴。

庭審期間，K.G.M.與律師向法庭表示，她對社群媒體過度依賴，包括頻繁使用Instagram的美顏濾鏡，在青少年時期對自我價值出現負面影響，產生身體畸形恐懼症(body dysmorphia)。她對陪審團表示，社群平台成癮讓憂鬱、焦慮變得更加嚴重。

傑夫科特表示，R.K.C.提告角度與K.G.M案截然不同，狀況特殊。另一名委任律師拉維普迪(Rahul Ravipudi)也說，社群媒體對於男性以及未成年人士造成的影響，涉及不一樣的背景狀況以及需要交由陪審團評估的事項。

傑夫科特說，R.K.C.年僅8歲就開始使用社群媒體，後來被診斷出患有焦慮症以及重度憂鬱症，由於出現自殺念頭等問題，2023年接受心理治療師輔導。

精華 FAQ

  • TikTok是與一名姓名縮寫為R.K.C.、年僅十五歲的佛州少年達成和解，時間點就在原訂開庭之前，和解細節目前仍待最後敲定。

  • 原告指控社群媒體利用無限滾動、自動播放等功能，刻意延長使用時間並提高黏著度，進而讓青少年更容易上癮，並對心理健康造成負面影響。

  • 除TikTok已和解外，YouTube先前也已與該名原告和解；預計7月27日開庭時，剩下Meta與Snap仍將出庭面對陪審團審理。

TikTok 佛州 心理健康

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