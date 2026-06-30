我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

她和狗玩撞到右胸發現異樣 檢查才知罹患難以發現癌症

17州控操縱蛋價 3蛋商330萬和解並捐贈5300萬顆蛋做公益

編譯周芳苑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
司法部以及由17州組成的聯盟，本周與三家主要雞蛋生產商針對涉嫌非法操縱價格達成和...
司法部以及由17州組成的聯盟，本周與三家主要雞蛋生產商針對涉嫌非法操縱價格達成和解。(美聯社)

司法部以及由17州組成的聯盟，本周與三家主要雞蛋生產商針對涉嫌非法操縱價格達成和解。

雞蛋生產商Cal-Maine Foods、Hickman's Egg Ranch 和Versova Holdings從2022年6月到2025年3月涉嫌共謀操縱蛋價，司法部因此對這幾家公司提起民事訴訟，同時也提交擬議和解方案。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)29日發表聲明稱，根據擬議和解方案，這些公司將支付330萬元民事罰款、並且捐贈5300多萬枚雞蛋給食物銀行和非營利組織，錢則由各州分。三家公司在和解協議中不承認有任何錯處。

全案已於29日在愛荷華州北區聯邦地區法院立案。

法院文件稱，Cal-Maine、Hickman’s 和 Versova 這三家公司串通，刻意抬高向市場情報公司Urner Barry Publications 提供的每日報價，透過該情報公司出版物影響全美各地雜貨店、餐廳和其他商家購買雞蛋的價格，進而抬高賣給消費者的蛋價。

司法部這一次訴訟、以及擬議和解方案獲得全美17州檢察長呼應，包括亞利桑納、加州、科羅拉多等州。和解方案尚待法院批准，之後才能生效。

2025年初蛋價創紀錄，因而引發調查；當時一打雞蛋平均價格飆漲至6.22元高點，漲價原因是禽流感疫情迫使農夫宰殺數百萬隻蛋雞，但批評人士指控大型企業利用其市場主導地位牟取利益，因此政府展開調查。農業部數據顯示，此後價格回落，今年5月時每打平均價格2.19元。

助理司法部長伍沃德(Stanley Woodward)在聲明稱，沒有什麼產品能夠比美國人買蛋的價格更能反映其價格承受力，政府與各州檢察長聯手採取行動，證明司法部將持續致力保護市場競爭，守護民眾荷包。

被控蛋商Cal-Maine Foods在2025會計年度的利潤高達12.2億元，它表示將向各州支付總計150萬元、並捐贈3000萬枚雞蛋，但該公司否認有不當行為，且稱未受到懲罰。

一些倡議團體認為，這些和解方案仍然不夠。「農場行動」(Farm Action) 主席赫夫曼(Angela Huffman)表示：「消費者支付了創紀錄的高蛋價，占據市場主導地位的蛋商賺取了驚人的利潤；最終的結果卻只是另一項企業可以視為經營成本、而非真正追究責任的和解協議。」

精華 FAQ

  • 案件由司法部與17州檢察長聯手提起，指控Cal-Maine Foods、Hickman’s Egg Ranch及Versova Holdings涉嫌串通抬價，並已提出民事訴訟與和解方案。

  • 擬議和解要求三家公司共支付330萬美元民事罰款，並捐贈超過5300萬枚雞蛋給食物銀行與非營利組織；各州將分得相關款項，且業者不承認錯誤。

  • 2025年初美國蛋價創下每打6.22美元高點，引發外界關注；雖然禽流感導致蛋雞大量撲殺，但批評者認為大型企業可能利用市場主導地位牟利。

紐約州 雞蛋 詹樂霞

上一則

北卡羅萊納州監獄88名囚犯挾持警衛 FBI跨部會圍捕

下一則

黃金德後裔稱曾祖父挺身改變歷史 出生公民權已150年

延伸閱讀

非法排污 科慕化學廠與多州達成和解 賠償4.5億元

非法排污 科慕化學廠與多州達成和解 賠償4.5億元
「Roundup」除草劑致癌訴訟 最高院裁定拜耳勝訴

「Roundup」除草劑致癌訴訟 最高院裁定拜耳勝訴
舊金山總教區 允賠償童年遭性侵者近4億 將惠及約530人

舊金山總教區 允賠償童年遭性侵者近4億 將惠及約530人
加州限制塑膠包裝法惹眾怒 17州聯合提告

加州限制塑膠包裝法惹眾怒 17州聯合提告

熱門新聞

一名華人持綠卡入境美國，卻被邊境官員認定為假釋犯要求遣返，該案正由最高法院審理當中。圖非當事人。（美聯社）

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

2026-06-23 13:36
美國前眾院議長裴洛西的最新持股動向曝光。(美聯社)

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

2026-06-25 19:08
微軟聯合創辦人比爾．蓋茲10日在華府國會山莊接受眾議院監督委員會閉門問詢後離開會場。(美聯社)

微軟創辦人蓋茲坦承婚外情 2俄羅斯女子身分曝光

2026-06-23 22:29
明尼蘇達州「餵養我們的未來」聯邦福利詐騙案，主嫌之一艾德勒(Abdikerm Abdelahi Eidleh)逃亡四年後，終於在索馬利亞首都摩加迪休落網，並將被引渡回美國受審。(聯邦調查局)

躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網

2026-06-28 11:20
美國民眾逐漸感受到傳統的上班賺取月薪生存模式正在瓦解。示意圖，非新聞當事者。(路透)

工程師改賣寵物用品大暢銷 「被動收入」成為新美國夢

2026-06-25 22:02
代理司法部長布蘭奇宣布偵破涉案金額逾65億元的醫療詐欺案。(歐新社)

455人被控詐白卡、安寧照護65億元 90名醫療人員涉案

2026-06-23 20:46

超人氣

更多 >
三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」

三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」
美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝
男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑
1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年
23歲新疆青年「撞臉耶穌」身分曝光 全球網友看傻

23歲新疆青年「撞臉耶穌」身分曝光 全球網友看傻