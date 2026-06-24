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教學潦草、考試放水…線上學習平台2周可修完1年大學課程

記者顏伶如／即時報導
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線上學習示意圖。（路透）
線上學習示意圖。（路透）

華盛頓郵報記者瓦萊克(Todd Wallack)親自測試發現，未經認證的Sophia Learning線上教學平台課程教學潦草，交報告、考試要求寬鬆，花大約100元就可以在不到一個月的時間裡，光靠點擊滑鼠就修完五門課，拿到11個學分，這些學分獲得不少大學接受抵扣。

瓦萊克24日報導指出，日前研究一則關於有學生短短幾個月就拿到學士學位的報導時，想知道這些學生如何辦到，無意間發現Sophia Learning平台的存在，於是註冊帳號一探究竟。

這些網路平台並不是大學，但許多正牌大學接受來自學習平台的學分抵扣。

瓦萊克指出，這些學習平台價格非常親民，Sophia Learning與Study.com都允許學生以每月不到100元的花費，修讀無限數量的課程。他說，在網路上找到優惠碼之後獲得打折，開銷變得更低，訂閱一個月課程含稅花費共計83.74元，修五門課平均算來每門課花費17元。

瓦萊克以衝突管理的商業課程為例，點入電子教科書，並回答一連串選擇題之後，課程就結束了，耗時不到一小時，得到的1個學分可以在50多所正牌大學的學士學位抵扣，包括普雷斯克島緬因州大學(University of Maine at Presque Isle)、全球馬薩諸塞大學(University of Massachusetts Global)、馬里蘭大學全球校區(University of Maryland Global Campus)。

當天下午，瓦萊克完成環境科學課程，拿到3個學生。他說，從來沒有相關課程的經驗，這門課花了5個小時半讀完。另一堂企業概論則3學分課程則花了3個多小時。

他寫道：「我算了一下，按照這個速度，我可以在一、兩周便搞定通常要花一年修完的大學課程。」

瓦萊克上課後發現，即使跳過所有平台上的預錄講座與閱讀材料，照樣可以過關拿到學分，所有考試都採開卷考試(open-book)。他修的五門課裡，只有一堂課要求交報告或專題。

他指出，視覺傳播課的功課是要回答六個與設計有關的問題，每題只要回答200字就好，也就是字數要有1200字。但瓦萊克繳交只有規定字數三分之一的回答，對於問題並沒有回答完整，還是拿到能夠過關的分數。所有課程成績都只分「及格」或「不及格」，因此確切分數不重要，總分達70%就可過關，考試沒過則可重考。

瓦萊克說，環境科學課程的講師頭像標記是摩根(Jensen Morgan)，但追查到住在科羅拉多的摩根時，本尊詫異之餘也澄清說，十多年前曾製作一套配音教學影片，但與平台任何學生都沒有接觸。

精華 FAQ

  • 因為記者在追查學生快速拿學位的報導時，意外發現這個平台，並親自註冊測試，結果發現課程門檻極低，讓他懷疑其學分品質與大學課程落差甚大。

  • 他發現每月不到100元即可無限修課，折扣後一個月含稅約83.74元，五門課平均每門僅17元，且很多課只要看教材、答選擇題就能過關。

  • 因為Sophia Learning等平台雖非大學，卻與部分正牌大學建立學分承認機制，學生可將完成課程換得學分抵扣學位要求，但也因此被質疑標準過於寬鬆。

華盛頓郵報 緬因州

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