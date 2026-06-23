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455人被控詐白卡、安寧照護65億元 90名醫療人員涉案

記者胡玉立／即時報導
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代理司法部長布蘭奇宣布偵破涉案金額逾65億元的醫療詐欺案。(歐新社)
代理司法部長布蘭奇宣布偵破涉案金額逾65億元的醫療詐欺案。(歐新社)

司法部23日宣布偵破涉案金額逾65億元的全美聯邦福利醫療詐欺案。聯邦檢方指控455名被告涉嫌俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)和安寧照護詐欺。被告中有90名醫療專業人員；涉及白卡詐欺的人數創紀錄，近300人被控提交逾5億元的白卡假給付申請。當局還查獲逾1億2700萬元現金、豪車、珠寶等資產。

聯邦官員表示，這項調查行動是川普政府加強反社福詐欺行動的一環；範圍涵蓋57個聯邦法院轄區和41州及地區，涉及46州控管白卡詐欺部門。代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)指出，「這是聯邦和州政府歷來規模最大的聯合打擊醫療詐欺行動；這些涉嫌詐欺者將受到法律制裁。」

華爾街日報報導，其中一起案件，檢方指控在洛杉磯地區擁有多家醫療保健機構的東主沙查爾(Oren David Shachar)參與涉及支付回扣和賄賂的詐欺計畫；他擁有至少四家安寧照護中心。

檢方指出，這項詐欺騙局並未讓真正患有絕症者獲得安寧照護服務，卻向聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)申請給付2770萬元，紅藍卡共支付約2690萬元。

根據起訴書，檢方描述該案詐欺手法是：先從殯儀館員工那裡竊取個資，將已故紅藍卡受益人登記到前述安寧照護機構、並偽造醫療記錄和日期，讓那些已故受益人看起來像是去世前符合安寧照顧條件。

沙查爾還親自接觸紅藍卡受益人，向他們謊稱安寧照護計畫旨在提高生活品質，每月向受益人支付400元現金、並提供食物酒水和家電等禮品，若推薦他人加入「計畫」，還可領推薦費。沙查爾已表示不認罪。

佛州53歲心臟科醫師芬克斯坦(Jason Finkelstein)被控涉及8900萬元的醫療保險詐欺。檢方指控，他為大學學生運動員安排醫學上並無必要的心血管檢查，並向保險公司申請給付；之後又在未實際審閱檢查結果的情況下，草率地將結果核定為正常，導致一名病患死於嚴重心臟問題。

司法部醫療保健詐欺部門代理主管福斯特（Jacob Foster）表示，洛杉磯案凸顯當局試圖透過新調查工具、加強跨部門協調，及早發現複雜詐欺手段。他指出，「這項暗中進行的調查行動經過精心策畫，但也顯示我們面對的是一場『貓捉老鼠』遊戲。」

司法部23日同時宣布一系列聯邦政府共享內部資訊新協議，強調這些跨部門共享協議，大幅增加檢方獲取詐欺相關資訊的管道。

精華 FAQ

  • 司法部表示，共有455名被告遭到起訴，案件範圍橫跨57個聯邦法院轄區與41州及地區，並有90名醫療專業人員涉案，規模相當龐大。

  • 檢方指控嫌犯竊取殯儀館個資，將已故紅藍卡受益人登記進安寧照護機構，並偽造病歷與日期，再向聯邦醫療保險申請給付，實際上未提供應有服務。

  • 官員指出，這是聯邦與州政府歷來最大規模的聯合醫療詐欺打擊行動，並透過新調查工具與資訊共享協議，提高蒐證效率，及早發現複雜詐騙手法。

白卡 司法部 Medicaid

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