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堪薩斯市擬在公車使用臉部辨識系統 引發侵犯隱私爭議

記者顏伶如／即時報導
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人工智慧(AI)帶來的安全效益是否值得以付出隱私代價做為交換出現最新案例，引發爭議的措施是在大眾運輸系統使用AI驅動的人臉辨識軟體。密蘇里州堪薩斯市(Kansas City)今春擬在公車上安全具有臉部辨識功能的攝影機，用來辨識被列入禁乘名單或失蹤人口名單的乘客，原本希望趕在世界盃比賽前開始運作，卻因遭到反對而延後推出。

向來反對人臉辨識技術的「監控科技監督計畫」(Surveillance Technology Oversight Project)通訊總監歐文(Will Owen)指出：「城市居民不應該在大眾運輸系統上被拿來當成白老鼠，測試矽谷最新款、未經證實、存有偏見的監控技術。」

堪薩斯市與總部位於田納西州諾斯維爾(Knoxville)的科技公司SafeSpace Global合作，公車上安裝攝影鏡頭捕捉到的影相將比對政府機關發布的所有通報，包括人蹤人口、禁乘名單、交通主管機關的執法觀察名單等。SafeSpace Global多年前就透過即時臉部辨識，協助養老院在老人自行離開建築物發出警報，這項技術也引用在典獄機構與學校，堪薩斯市是第一個交通運輸系統的合作。

根據系統設計，如果攝影機捕捉影相與名單比對查無結果，也未查出安全問題，臉部數據並不會保留。公車返回總站之後，交通局則將把影像存檔於伺服器，保存期限為五年。

美國民權聯盟(ACLU)言論隱私及科技計畫資深政策分析師史丹利(Jay Stanley)則說，把正在執行臉部辨識功能的攝影機，在公共空間對著人群即時拍攝的底線始終沒有跨越，直到最近25年才被突破。

史丹利表示，只要牽涉到AI，監控範圍幾乎就無法設限。他說：「今天可能只使用於範圍很小的觀察名單，但非常可能隨著時間推移而擴大範圍。」

由於計畫引發隱私疑慮，密州州政府拒絕提供資金。堪薩斯市府則以地方與聯邦經費推動方案。

原本希望趕在世界盃登場時啟用的系統宣告延後，堪薩斯市交通局運輸策略長敏斯(Tyler Means)表示，技術原因與財誤原因導致延誤，例如Wi-Fi路由器必須升級，但計畫可望今年內啟用，規模將從原本試辦期間的9輛公車進一步擴大到30輛公車。

911恐怖攻擊事件後，佛羅里達州坦帕警方在伊博爾城(Ybor City)社區使用面部識別攝影機搜尋嫌犯，引發爭議後計畫告吹。

精華 FAQ

  • 市府希望透過公車攝影機即時比對名單，找出禁乘乘客、失蹤人口與其他執法觀察對象，藉此提升公共運輸安全，並期望在世界盃前完成部署。

  • 若影像比對未命中且未發現安全問題，臉部數據不會保留；但公車回到總站後，交通局仍會把影像存入伺服器，保存期限長達五年。

  • 反對者認為，大眾運輸不該成為測試未經證實、可能帶有偏見的監控技術場域；州政府也因隱私疑慮拒絕出資，整體計畫因此受到延宕。

田納西州 世界盃

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