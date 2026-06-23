加州住宅區圖書館槍擊案 2死1傷 1嫌落網

加州 北部溪口(Chico)巴特郡圖書館(Butte County Library)22日下午發生槍擊 案，造成兩名成人死亡、一名未成年人輕傷送醫，嫌犯當場遭警方逮捕。

紐約時報 報導，這起槍擊案22日下午5時許發生，事發的巴特郡圖書館坐落住宅區內，距離附近小學不到半哩，震驚街坊居民。

案發時，圖書館對外開放，進館民眾毫無防備；警方獲報趕赴現場途中，911通話的錄音可清楚聽見槍聲與民眾的尖叫聲，顯見現場情況混亂。

溪口警察局長艾德里奇(Billy Aldridge)表示，嫌犯持一把槍在館內逞凶，兩名成年受害者不治身亡，另一名未成年人輕傷送醫。

警方尚未公布死者與嫌犯的身份，嫌犯作案後試圖從圖書館後門逃逸，遭部署在外的警員制伏並逮捕。

聯邦調查局(FBI)、溪口消防局及巴特郡警長辦公室等多個單位相繼到場支援，當局正追查嫌犯是否單獨犯案及行凶動機。

艾德里奇表示，這起槍擊案對當地社區造成重大衝擊，且是他擔任局長以來罕見的嚴重暴力事件。

圖書館附近的63歲居民麥卡錫-奧彭肖(Mollie MaCarthy-Openshaw)表示，她原本要去圖書館還書，臨時改變計畫去遛狗，卻突然聽見槍響，驚恐之餘拔腿衝回家，因此躲過一劫。