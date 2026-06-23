參院通過增加住房供應和降低房價的兩黨法案

參院銀行委員會共和黨主席史考特。 (路透)

參院 22日以85票贊成、5票反對的壓倒性票數，通過一項住房改革法案，這是聯邦政府數十年來解決住房危機最全面的立法行動之一。

這項法案已送交眾院 審議，預計本周完成最終投票後，呈交川普總統，且川普已表態支持。

美聯社報導，這項法案的立法核心目標在於放寬聯邦監管、擴大地方控制權、增加住房供應並壓低房價 。

法案最終版本的一大亮點是，明確禁止企業投資人購買獨棟住宅，防止資本市場壟斷住宅市場。

參院最初的草案中，要求投資人在七年內出售新建房屋的條款，在協商過程中遭到刪除。

主導推動這項跨黨派立法的參院銀行委員會共和黨主席史考特(Tim Scott)表示，這是兩黨議員努力多年的成果，旨在「降低購房成本、擴大住房供應、減少繁文縟節、保護納稅人，並幫助更多美國人實現擁有房地產的夢想」。

參院銀行委員會民主黨議員、麻州參議員華倫(Elizabeth Warren)指出，這是自1990年以來，國會通過的最重要住房法案。

華倫以數字說明住房問題的嚴重性，1990年獨棟住宅平均售價15萬元，如今已超過50萬元。

華倫說，這項法案「承認聯邦政府在降低房價方面扮演重要角色，史上首次禁止私募股權企業收購獨棟住宅，它們試圖將住房變成華爾街的另一項投資工具」。