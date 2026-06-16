冒用逝者、各州重覆領取…共和黨提法案 嚴打糧食券詐欺

坊間許多雜貨店、超商都接受糧食券的EBT卡購買食品。(美聯社)

農業部 (USDA)持續打擊俗稱糧食券 的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program)詐欺案例之際，共和黨 佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)上周提出「糧食券詐騙通報法案」(SNAP Fraud Reporting Act)，如果立法通過將強制要求各州提交福利詐欺數據，否則恐將失去聯邦行政經費。

史考特發表聲明說：「透過這項立法將能建立辨識且打擊詐欺的管道，好讓納稅人不再遭受敲竹槓」。他表示，身為民選官員就對納稅人負有責任，必須確保每一分錢都花得明智、公平且符合聯邦法律。

根據提案內容，「糧食券詐騙通報法案」通過之後的180天內，各州必須提交過去五年的SNAP計畫詐欺統計，之後則改為每年提交數據。數據資料必須包括調查詐欺案件數量、累計損失金額，以及使用盜刷、身分竊盜等手段的確認案例。

未能配合新規提交數據的州將失去聯邦行政資金，直到提供數據才能收到撥款。農業部將對國會報告年度調查結果。

農業部長羅林斯(Brooke Rollins)2025年2月指示各州分享SNAP領取人數據，共計21個民主黨執政州拒絕配合。農業部對拒絕配合的州祭出扣留包括SNAP經費在內等聯邦資金的懲罰，但6月5日遭到聯邦法官阻止。

羅林斯今年5月接受福斯新聞網專訪時說，從2025年2月以來，農業部發現70萬人詐領並占用SNAP名額，過去一年來因為詐欺罪名而遭逮捕共有895人。她說24萬4000人冒用已故民眾的社會安全號碼詐領福利，還有50多萬人在不同州重覆領取福利。

羅林斯上周在社群媒體X發文寫道，農業部揭發的詐欺案例「只是冰山一角」。

喬治城法學院(Georgetown Law School)行政法教授蘇波爾(David Super)對雅虎新聞說，SNAP計畫的聯邦法規長達250多頁，大多數州的資格手冊長達數百頁，即使是負責審核資格的工作人員，通常也只了解其中一小部分條款。

他表示，經常收到對於公共福利法規執業20多年的律師針對法規提出疑慮，「如果許多低收入家庭對於規定要求存有誤解，並不令人感到意外」。