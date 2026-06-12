SpaceX上市讓馬斯克好友兼第2大股東獲利680億

科技富豪馬斯克(Elon Musk)創辦太空探索科技公司(SpaceX)12日首次公開募股(IPO)。（美聯社）

科技富豪馬斯克 (Elon Musk)創辦太空探索科技公司(SpaceX )12日首次公開募股(IPO)，華爾街日報分析，馬斯克好友格拉西亞斯(Antonio Gracias)與其創辦的私募投資公司Valor Equity Partners是SpaceX第二大股東，持有SpaceX甲種股票(Class A)6.7%，估計可望獲利680億。

報導指出，馬斯克將因SpaceX上市成為兆元富翁，好友兼長期投資人格拉西亞斯賺取回報則排名第二。55歲的格拉西亞斯職業生涯一路走來，建立於對馬斯克創業的支持。格拉西亞斯因為早期投資特斯拉 、SpaceX獲得成功，後來一直跟馬斯克關係密切，有時候也親自操盤私募股權幫忙馬斯克旗下公司例如解決營運瓶頸，包括特斯拉、X平台。

底特律出生的格拉西亞斯，母親來自西班牙，父親來自印度果亞(Goa)，曾就讀喬治城大學(Georgetown University)外交學院，後來取得芝加哥大學(University of Chicago)法律學院，投資興趣源於初中時期。他在母親於購物中心經營的內衣用品店打工，在母親協助下花300元購買蘋果公司(Apple)股票。

馬斯克所有創辦事業都有格拉西亞斯參與投資，包括特斯拉(Tesla)、大腦晶片新創公司Neuralink、隧道工程公司The Boring Company、人工智慧新創公司xAI以及推特(Twitter)收購案，在多個董事會任職。

格拉西亞斯的Valor Equity Partners最初是主要專注於收購不良資產的私募股權公司，到了2025年底的資產規模達到590億元。

馬斯克去年因為在川普就職典禮致敬引發爭議，當時格拉西亞斯在X平台發文幫忙緩頰表示，跟馬斯克密切合作20多年，「他有著純潔心靈，一心一意想要幫助人類」。

根據SpaceX招股說明書(prospectus)，格拉西亞斯2010年加入SpaceX董事會，在董事會任職14年，今年5月則加入Neuralink、The Boring Company董事會。

馬斯克到華府參與川普二度執政後政府效率部(DOGE)工作期間，格拉西亞斯也自願幫忙，主導社會安全局(Social Security Administration)削減成本的行動，後來引發吹哨者檢舉，面臨民主黨籍國會議員審查。

馬斯克與格拉西亞斯不只有生意關係，兩人經常一起參加派對，兩家人也曾到懷俄明州傑克遜霍爾(Jackson Hole)、西班牙、加勒比海、非洲旅遊。馬斯克的弟弟、南非企業家金柏‧馬斯克(Kimbal Musk)結婚時，格拉西亞斯擔任伴郎。