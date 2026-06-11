以19歲殺人犯為名網路募款惹議 兇嫌家屬拿善款當生活費

以安東尼為名的網路募款活動引發爭議，安東尼家屬拿善款做為搬家、日常生活開銷。（美聯社）

19歲非洲裔青少年安東尼(Karmelo Anthony)遭控2025年因比賽場邊口角刺死17歲白人田徑選手梅特卡夫(Austin Metcalf)，本周被陪審團裁定謀殺罪名成立，處以35年有期徒刑。福斯新聞網11日報導，以安東尼為名的網路募款活動引發爭議，安東尼家屬拿善款做為搬家、日常生活開銷。安東尼母親海耶斯(Kala Hayes)發起的網路募款現已下架。

德州 弗里斯科(Frisco)一場高中田徑比賽場邊，安東尼擅自進入梅特卡夫隊伍所屬帳篷卻拒絕離開，衝突升高後安東尼從背包拿出刀子刺死梅特卡夫。事發不到兩周，2025年4月15日群眾集資平台GiveSendGo出現聲稱要幫忙安東尼與家人的「官方基金」募款活動，目標金額139萬元，發起人是海耶斯。

網頁寫道，善款不是只用於安東尼的律師費，還將支持安東尼家人的緊急與必要開銷，包括基於安全理由必須搬家，還有基本生活費、交通費、心理諮商與相關安全措施花費。現已失效的這項募款活動，活動結束前募得63萬多元。

GiveSendGo平台在社群媒體 X發表聲明說，募款活動是為了因應安東尼開庭之前的需求，過去一年裡募得資金已用於合法用途，包括辯護律師費、家人搬遷花費，「由於活動目標已經完成，募款活動現已關閉」。聲明寫道：「我們的政策是確保募款活動既定宗旨保持準確，好讓捐款民眾從頭到尾都知道支持項目內容為何。」

福斯新聞網報導，安東尼家人從德州弗里斯科搬往何處，目前並不清楚，但安東尼父親德魯‧安東尼(Drew Anthony)的臉書(Facebook)帳號個人檔案顯示現居紐奧良。

GiveSendGo平台募款活動關閉，但出現另一個援助安東尼家屬的募款活動，發起人是達拉斯民權倡議人士、牧師亞歷山大(Dominque Alexander)。