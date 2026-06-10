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共和黨籍內華達州州長隆巴度尋求連任 迎戰民主黨候選人

記者顏伶如／即時報導
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共和黨籍內華達州州長隆巴度(Joe Lombardo)尋求連任。（美聯社）
共和黨籍內華達州州長隆巴度(Joe Lombardo)尋求連任。（美聯社）

民主黨州長協會(Democratic Governors Association)鎖定內華達州是今年期中選舉爭取突破的首要目標之一，共和黨籍內華達州州長隆巴度(Joe Lombardo)尋求連任，9日初選輕鬆擊敗多名挑戰者而勝出，民主黨初選則由現任州檢察長福特(Aaron Ford)出線。無黨派網站「庫克政治報告」(Cook Political Report)已經把內華達州州長選舉選情預測評估列為「勝負各半」(toss up)。

福特在民主黨初選面臨最強勁的對手是進步派候選人希爾(Alexis Hill)。拉斯維加斯內華達大學(University of Nevada-Las Vegas)政治學教授吉爾(Rebecca Gill)表示，福特加入初選之前已經具備知名度，身為全州選舉產生的最高職務民主黨籍官員，結構優勢十足。

哥倫比亞廣播公司(CBS)分析，今年11月期中選舉被認為是川普施政表現的公投，內華達州過去一年多受到多項川普重大施政重創，包括移民政策與關稅政策。

加拿大遊客原本占拉斯維加斯外國觀光客一半，但在2025年卻縮水17%。

旅遊業在拉斯維加斯地區就業占有30%，2025年整體表現退步7.5%，成為1970年代拉斯維加斯開始追蹤數據以來的最大幅度觀光客流失，除了新冠疫情期間之外。

州檢察長任內，福特2025年參與針對川普政府的40多起訴訟，成為在州長選舉挑戰隆巴度的亮點。

今年稍早，隆巴度接受Politico新聞網站專訪時說，對於連任感到憂心。他說，「所有政治都是地方性」的老生常談如今已不適用，「全世界與全國發生的事情，我們都要選擇接受或不接受」。

吉爾分析，隆巴度在今年11月連任選舉將面臨硬仗。

2008年以來，內華達州在大部分總統選舉都支持民主黨，內州兩名聯邦參議員也是民主黨籍。

不過，旅遊業因為疫情期間封鎖措施受到重挫，使得隆巴度在2022年州長選舉脫穎而出。相隔兩年後，2024年總統選舉川普總統在內華達州得票率則領先3%。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 共和黨籍現任州長隆巴度尋求連任，民主黨則由州檢察長福特出線迎戰。兩人將在11月州長選舉正面交鋒，且選情被視為極度接近。

  • 無黨派的庫克政治報告已將內華達州州長選舉列為勝負各半，加上州內長期偏向民主黨，但2024年川普在此領先，讓選情更難預測。

  • 旅遊業下滑、加拿大客源縮減與川普關稅及移民政策衝擊，都可能影響選民態度。福特則以多起訴訟對抗川普政府，強化其競選論述。

民主黨 川普 內華達州

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