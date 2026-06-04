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能源部為路州、奧克拉荷馬州稀土開發計畫提供1.34億資金

記者顏伶如／即時報導
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能源部將為路易斯安納州、奧克拉荷馬州從廢棄物流提取稀土元素的開發計畫提供1億34...
能源部將為路易斯安納州、奧克拉荷馬州從廢棄物流提取稀土元素的開發計畫提供1億3400萬元資金。示意圖（路透）

能源部本周宣布，將為路易斯安納州、奧克拉荷馬州從廢棄物流提取稀土元素的開發計畫提供1億3400萬元資金。路透2日報導分析，華府致力推動提高國內關鍵礦物的產量，並且減少對中國的依賴。中國目前主導全球稀土供應鏈。

能源部提供的資金當中，有6700萬元將用來資助科羅拉多礦業學院(Colorado School of Mines)與資源技術公司ElementUSA合作的一項計畫，目標是在路易斯安納州興建能從鋁礬土(bauxite，又稱鋁土礦)廢料當中提取並精煉稀土的一座工廠設施。

興建完成之後，這座工廠預計將以商業規模展開運作測試，每年從尾礦裡生產150公噸到1000公噸的稀土。

能源部也挑選了麻省理工學院(MIT)與創新金屬冶煉與提煉初創公司Phoenix Tailings合作的計畫，目標是在奧克拉荷馬州興建一座示範工廠，把工業廢料轉化成高純度稀土金屬，並且在美國國內建立一條新的供應途徑。

今年5月，能源部宣布為稀土磁鐵製造商「美國稀土公司」(USA Rare Earth)提供1930萬元資金，用於旨在加強國內供應鏈的稀土加工實驗計畫。

奧克拉荷馬州 能源部 稀土

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