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劫貧濟富？使用現金、簽帳卡 一年贊助高端卡消費者300億

記者顏伶如／即時報導
從信用卡持卡人的角度來看，雖然高端信用卡支付價格較高，但可以拿回某種形式的紅利回...
從信用卡持卡人的角度來看，雖然高端信用卡支付價格較高，但可以拿回某種形式的紅利回饋，在某些情況下反而更划算。（美聯社）

哈佛商學院(Harvard Business School)今年研究發現，萬物齊漲之際，用高端信用卡買東西的消費者由於獲得現金回饋、機票兌換點數、使用機場貴賓室等優惠，各種紅利讓上漲物價獲得抵消；相形之下，用現金、簽帳卡(debit cards)或沒有任何紅利信用卡買東西的消費者，則沒有獲得任何緩解，承受高物價衝擊卻沒有任何好處可拿，等於每年有大約300億元的財富，由現金、簽帳卡付款消費者轉移給使用高端信用卡的消費者。換算起來，以現金買東西的消費者平均大約面臨16%銷售稅(sales tax)。

研究報告作者、哈佛商學院教授艾根(Mark Egan)指出，從信用卡持卡人的角度來看，雖然高端信用卡支付價格較高，但可以拿回某種形式的紅利回饋，在某些情況下反而更划算。

艾根表示，如果用現金付帳，就算支付價格較貴，卻沒有任何獎勵，結果變得吃虧。

根據聯邦準備理事會(Federal Reserve)數據，美國中低收入族群較常使用現金。高收入族群較常使用提供豪華優惠的高端信用卡，因為這類信用卡年費較高，對於持卡人有信用評分(credit score)最低要求。

聯準會2024年調查發現，年收入低於2萬5000元的家庭，平日消費大約四分之一使用現金，年收入超過15萬元的家庭，平日消費僅9%使用現金。

年長者使用現金比例也較高，55歲以上民眾平日消費約19%使用現金，25歲至54歲民眾僅10%使用現金。

哈佛研究同時發現，高端信用卡的使用正在增加，2022年占所有信用卡交易量60%，2006年時只有15%。

艾根研究發現，高端信用卡對商家收取較高的手續費，對於導致物價上漲影響最大，高端信用卡平均刷卡手續費為2.1%，一般信用卡則為1.7%，簽帳卡手續費則低於1%。

老虎能源公司(Tiger Fuel Co)零售營運副總監蘭馬契(Maurice Lamarche)說，某些提供豪華優惠的高端信用卡手續費高達5%，導致價格上漲，限縮店家工資等開銷。

艾根說，民眾逐漸轉向使用年費更貴、獎勵更豪華的信用卡，這對消費者較為有利，可以從各種紅利當中得到好處，卻讓使用現金、簽帳卡買東西的其他民眾面臨成本走高。

研究指出，使用高端信用卡消費者獲得大約43%的信用卡紅利，但只須承擔刷卡費用較高而衍生物價變高的其中30%，對於沒有任何回饋獎勵的現金使用者來說，等於要承擔刷卡費用衍生物價變貴的其中10%。

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