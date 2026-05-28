給家長回扣 向Medicaid報假帳…明州2女涉詐2100萬遭起訴

美國明尼蘇達州兩名女子近日遭聯邦檢方起訴，涉嫌捲入一起與州內自閉症醫療補助（Medicaid）計畫相關的大規模詐欺案。示意圖（美聯社）

據雅虎新聞網報導，美國明尼蘇達州 兩名女子近日遭聯邦檢方起訴，涉嫌捲入一起與州內自閉症醫療補助（Medicaid ）計畫相關的大規模詐欺案。檢察官指出，兩人涉嫌提交超過4,600萬美元的虛假醫療申請，並將其中約2,100萬美元資金進行洗錢。

根據法院文件，55歲的 Shamso Ahmed Hassan與25歲的Hanaan Mursal Yusuf被控於2020年5月至2024年12月期間，共謀利用「早期密集發展與行為介入」（EIDBI）計畫從事詐欺。檢方表示，兩人涉嫌向Medicaid提交不存在服務的假帳單，並安排不具資格的人員提供相關服務。

起訴內容指出，兩人疑似向部分家庭提供每月300至1,500美元不等的回扣，以吸引家長讓孩子加入相關計畫。檢方稱，Medicaid撥付的約2,110萬美元款項，之後透過購置房地產及電匯等方式轉移至肯亞，以掩飾資金流向並進行洗錢。

聯邦檢察官表示，Shamso Ahmed Hassan與Hanaan Mursal Yusuf僅是本案15名被告中的其中兩人。當局認為，此案是歷來規模最大的自閉症醫療補助計畫詐欺案件之一，估計造成超過9,000萬美元損失。

目前，Hanaan Mursal Yusuf與Shamso Ahmed Hassan均否認所有指控。