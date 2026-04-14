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美伊核談陷僵局 暫停核活動年限無共識

編譯陳韻涵／即時報導
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美國與伊朗周末在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行核談判，但因雙方爭論鈾濃縮活動年限缺乏共識而未達協議。美伊停火協議將於4月21日到期，巴基斯坦、埃及與土耳其三方積極斡旋，爭分奪秒彌合雙方歧見。

新聞媒體Axios報導，此次談判的核心癥結在於鈾濃縮議題。美國官員及知情人士透露，美方提議伊朗接受20年的濃縮鈾暫停協議，並要求將境內所有高濃縮鈾全數移出國境。

另據紐約時報報導，這項安排將讓伊朗得以主張該國並未永久放棄依據「核不擴散條約」(Nuclear Nonproliferation Treaty)享有的核燃料生產權利。

伊朗反提暫停核活動最長五年，並表示願接受「受監督的降濃處理」，而非將庫存移出境外；這與伊朗今年2月在日內瓦談判中的立場如出一轍，當時談判破局促使美國總統川普下令攻擊伊朗。

美國副總統范斯(JD Vance)12日離開伊斯蘭堡前形容，美伊雙方立場「截然不同」，主要分歧在於如何確保伊朗「不僅是現在、兩年後，而是長遠來看」永遠無法製造核武。

知情人士指出，伊朗代表團原本認為12日上午已接近初步協議，卻對范斯隨後召開的記者會感到錯愕；范斯不僅未透露任何進展，反而怪罪伊朗，並宣布美國代表團即將離開，惹怒伊朗代表團。

此次談判仍有許多議題未決，包括恢復荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)自由通行，以及要求伊朗停止支持巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)與黎巴嫩軍事組織真主黨(Hezbollah)等代理武裝組織，但核武問題始終是最根本的爭議所在。

美伊雙方目前將爭議縮小至暫停核活動的「年限」，顯示仍有討論空間。

川普13日宣布對伊朗實施海上封鎖以增加談判籌碼，同時表示已接到「伊朗方面適當人士」來電，對方有意達成協議。

土耳其外交部長費丹(Hakan Fidan)建議將停火延長45天至60天，為談判爭取更多時間，並警告若核濃縮問題演變為「全有或全無」的對立局面，將形成重大障礙。

埃及外交部長阿布德拉提(Badr Abdelatty)本周預計赴華府會晤國務卿魯比歐(Marco Rubio)，持續推動調停工作。

黎巴嫩 紐約時報 巴勒斯坦

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