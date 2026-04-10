中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

美國共和黨籍聯邦參議員史考特（Rick Scott）。美聯社

美國共和黨籍聯邦參議員史考特表示，中國已經找到「武器化」美國出生公民權政策的方法，即安排到美國生產，使嬰兒自動取得公民身分，然後在海外成長而沒有接受美國價值觀。

「華盛頓時報」（The Washington Times）報導，通常這種情況涉及「生育旅遊」，即女性持合法短期簽證到美國生產，誕下的嬰兒依出生公民權政策自動成為美國公民 。更極端情況則是中國家庭支付美國女性擔任代理孕母 。

佛羅里達州 選出的史考特（Rick Scott）表示：「共產中國是我們的對手，我們真的早該採取實際行動，不再讓他們利用我們的移民法來對付我們，無論最高法院對出生公民權的判決為何。」

他的「停止敵對外國國內代孕剝削兒童法案」（Stopping Adversarial Foreign Exploitation of Kids in Domestic Surrogacy (SAFE KIDS) Act）將對協助與受關切國家人士簽訂代理孕母合約的第三方訂定刑事處罰條款。

這項法案引用「華爾街日報」（The Wall Street Journal）在加利福尼亞州阿凱迪亞（Arcadia）的報導，內容揭露一對中國夫婦與多位美國女性簽約，讓她們成為自己孩子的代理孕母。當局在他們住處發現超過15名由保母照顧、剃短頭髮的3歲兒童。

總統川普曾試圖收緊出生公民權，不過他的行政命令將如何影響到那種卵子和精子都來自非美國居民、但「妊娠載體」（gestational carrier）為美國公民並且在美國境內生產的代孕妊娠案例，仍不得而知。

他的行政命令正遭遇法律阻礙，最高法院本月就該政策進行言詞辯論時對此持保留態度。

史考特表示，中國人所涉代孕行為攸關國家安全。

他說：「早該正視中國人生育旅遊帶來的問題，並且迅速採取行動，防止類似事件再度發生…我的法案是為了阻止共產中國及其他外國對手濫用我們的制度危害兒童、婦女和國家安全。如果我們沒有搞定，這將成為人權和國安的重大威脅。」