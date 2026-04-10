我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美3月整體通膨急升 但核心CPI平穩

美副總統范斯預期會談有正面成果 但警告伊朗別耍美國

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

中央社華盛頓10日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國共和黨籍聯邦參議員史考特（Rick Scott）。美聯社
美國共和黨籍聯邦參議員史考特（Rick Scott）。美聯社

美國共和黨籍聯邦參議員史考特表示，中國已經找到「武器化」美國出生公民權政策的方法，即安排到美國生產，使嬰兒自動取得公民身分，然後在海外成長而沒有接受美國價值觀。

「華盛頓時報」（The Washington Times）報導，通常這種情況涉及「生育旅遊」，即女性持合法短期簽證到美國生產，誕下的嬰兒依出生公民權政策自動成為美國公民。更極端情況則是中國家庭支付美國女性擔任代理孕母

佛羅里達州選出的史考特（Rick Scott）表示：「共產中國是我們的對手，我們真的早該採取實際行動，不再讓他們利用我們的移民法來對付我們，無論最高法院對出生公民權的判決為何。」

他的「停止敵對外國國內代孕剝削兒童法案」（Stopping Adversarial Foreign Exploitation of Kids in Domestic Surrogacy (SAFE KIDS) Act）將對協助與受關切國家人士簽訂代理孕母合約的第三方訂定刑事處罰條款。

這項法案引用「華爾街日報」（The Wall Street Journal）在加利福尼亞州阿凱迪亞（Arcadia）的報導，內容揭露一對中國夫婦與多位美國女性簽約，讓她們成為自己孩子的代理孕母。當局在他們住處發現超過15名由保母照顧、剃短頭髮的3歲兒童。

總統川普曾試圖收緊出生公民權，不過他的行政命令將如何影響到那種卵子和精子都來自非美國居民、但「妊娠載體」（gestational carrier）為美國公民並且在美國境內生產的代孕妊娠案例，仍不得而知。

他的行政命令正遭遇法律阻礙，最高法院本月就該政策進行言詞辯論時對此持保留態度。

史考特表示，中國人所涉代孕行為攸關國家安全。

他說：「早該正視中國人生育旅遊帶來的問題，並且迅速採取行動，防止類似事件再度發生…我的法案是為了阻止共產中國及其他外國對手濫用我們的制度危害兒童、婦女和國家安全。如果我們沒有搞定，這將成為人權和國安的重大威脅。」

佛羅里達州 美國公民 代理孕母

上一則

華裔招穎思任紐約古根漢館長 負責日常運營

延伸閱讀

牙買加飛紐約班機乘客產子 國籍引熱議

牙買加飛紐約班機乘客產子 國籍引熱議
牙買加飛紐約班機乘客產子 國籍引熱議

牙買加飛紐約班機乘客產子 國籍引熱議
最高法院審理出生公民權 牽動亞裔移民憂慮

最高法院審理出生公民權 牽動亞裔移民憂慮
限縮出生公民權 大法官質疑 川普出席創首例

限縮出生公民權 大法官質疑 川普出席創首例

熱門新聞

洪樂潼成立的公司Axiom Math，目前傳出已於獲得2億美元融資，公司市值估計達到16億美元。(圖取自領英網頁)

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

2026-04-06 01:37
根據川普總統第一任內簽定「美加墨貿易協定」，對三國之間的專業人員出入境有特別規定的簽證。(路透)

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國

2026-04-04 22:40
陸軍參謀長喬治檔案照。（美聯社）

赫塞斯要求陸軍參謀長辭職 立即退休

2026-04-02 17:38
專業技職人才需求量大，圖為印第安納州的一家數據中心。（路透檔案照）

這技術工年薪26萬 無須大學文憑 像大聯盟選秀一樣搶手

2026-04-02 11:56
伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼(中)。(美聯社資料照)

挺伊朗政權還在美炫富 蘇雷曼尼姪女綠卡遭撤被拘留

2026-04-04 13:40
美國郵政總局因出現「現金危機」，將停止提撥退休金至「聯邦雇員退休制度」帳戶。(路透)

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

2026-04-09 20:46

超人氣

更多 >
好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾
現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金
伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」
全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首

全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首
華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...

華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...