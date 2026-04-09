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伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

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伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

世界新聞網王若馨／即時報導
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川普女兒伊凡卡。(美聯社)
川普女兒伊凡卡。(美聯社)

川普女兒伊凡卡(Ivanka Trump)在接受訪問時落淚，她談到自己的父母，並透露自己在母親伊凡娜·川普(Ivana Trump)突然過世後，曾尋求專業心理健康協助。

伊凡卡於8日上線的podcast節目「Diary of a CEO」中表示，自己在2022年曾經歷一段艱難時期，當時她的丈夫庫許納(Jared Kushner)剛接受第二次癌症手術，而母親在數周後突然離世。

73歲的伊凡娜於2022年7月在曼哈頓住家樓梯底部被發現昏迷倒地，當日宣告不治。

庫許納則是2019年在白宮任職期間被診斷出罹患甲狀腺癌，並於2022年8月接受第二次手術。

伊凡卡說，自己一提到母親就會落淚，她說：「失去父母的感受無法言喻，尤其是突如其來的。」

伊凡娜於1977年與川普總統(Donald Trump)結婚，她出生於現今的捷克共和國(當時為捷克斯洛伐克)，並在紐約展開自己的模特兒生涯與事業。

她與川普育有三名子女，分別是小唐納、伊凡卡與艾瑞克‧川普，兩人於1992年離婚。

川普前妻伊凡娜(左二)與當時12歲的伊凡卡(左一)，右一為川普次子艾瑞克。(美聯...
川普前妻伊凡娜(左二)與當時12歲的伊凡卡(左一)，右一為川普次子艾瑞克。(美聯社資料照)

伊凡卡也談到2024年7月川普在賓州巴特勒(Butler)造勢活動中遭遇的暗殺未遂事件，她表示：「我當時嚇壞了，而且非常想保護我的孩子。」

伊凡卡說，當看到特勤局人員在子彈擦過父親耳朵後將他壓倒在地時，內心有種感覺父親會撐過來。

她說：「我不願相信最糟糕的結果會發生，感謝上帝，也確實沒有發生。」

她表示，大約凌晨2時，她在新澤西州的住處見到從醫院返回的父親。

伊凡卡說：「人生不能把任何事情視為理所當然，我從許多經歷中學到這一點。」

她表示，自己對那些試圖傷害父親的人並不懷有仇恨，數個月後，又有第二名槍手在佛州高爾夫球場企圖刺殺川普。

伊凡卡說：「對這個世界抱持負面情緒，能帶來什麼？這個世界有很多病態的地方，我認為寬恕是一件艱難的事，但他能活下來就是萬幸了。」

自2022年淡出政壇後，伊凡卡極少接受訪問，她的生活轉趨低調，專注於家人身上。

她的丈夫庫許納目前仍在政壇擔任重責，他與副總統范斯(JD Vance)及威科夫(Steve Witkoff)一同主導與伊朗的談判。

伊凡卡表示，在遠離鎂光燈的生活中，三個子女始終是她最優先的考量。

伊凡卡上一次接受重要訪問是在2024年7月2日，當時她談到自己決定淡出政治，11天後，川普於賓州遭遇槍擊。

影片來源： YouTube@The Diary Of A CEO

癌症 心理健康 川普 伊凡卡

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