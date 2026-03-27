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參院「重啟」國安部預算案 眾院拒表決

中新社華盛頓3月27日電
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美國國會。（路透）
美國國會。（路透）

國會眾議院議長、共和黨人強生當地時間27日表示，眾議院不會就參議院通過的針對國土安全部預算案進行表決，參議院的做法是「笑話」。

參議院在經過整夜商議後於27日淩晨表決通過針對國土安全部的預算案。該預算案將向除移民與海關執法局、邊境巡邏隊之外的國土安全部其他部門提供資金。該預算案不包括此前民主黨人要求的針對聯邦執法行動改革措施。 

多位眾議院共和黨議員對參議院通過版本預算案表示強烈不滿。強生當天在國會表示，眾議院將推出一項針對國土安全部所有部門的臨時預算案，該臨時預算案將維持國土安全部所有部門運轉至5月22日。

參議院民主黨領袖舒默當天表示，參議院民主黨人將不會支持強生推出的臨時預算案。

按照日程安排，國會參眾兩院接下來將進入兩周的休會期。眾多參議員目前已離開華盛頓。 

美國媒體認為，由於眾議院拒絕就參議院通過版本預算案進行投票，國土安全部長達42天的「停擺」預計仍將持續一段時間。 

今年1月，聯邦執法人員在明尼蘇達州明尼阿波利斯抓捕非法移民時，先後開槍打死兩名美國公民，引發多方強烈譴責。民主黨人要求對國土安全部和聯邦執法行動進行改革，否則威脅不會支持針對國土安全部的預算案。國土安全部自2月14日起因資金用盡「停擺」至今。

民主黨 國土安全部 眾議院

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