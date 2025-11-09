葉克膜之父巴特利久病纏身逝世 享壽86歲

我的頻道

編譯羅方妤／即時報導
德國東部薩克森自由邦首府德勒斯登卡爾古斯塔夫卡魯斯大學醫院新冠肺炎加護病房護理師2021年11月正在照顧連接葉克膜機的新冠肺炎病患。(美聯社)
紐約時報報導，葉克膜之父、美國密西根大學外科榮休教授巴特利（Robert H.Bartlett）10月20日在密西根州安娜堡（Ann Arbor）的家中逝世，享壽86歲。他的女兒凱倫．費雪（Karen Fischer）表示，巴特利多年來疾病纏身。

除了女兒費雪，巴特利身後留下妻子旺達（Wanda），兒子卡爾（ Karl）和基思（Keith），及四名孫子女。

葉克膜為「體外維生循環系統」（ECMO），是由體外管路、模心臟功能的幫浦以及模擬人工肺的膜片組成。裝置會持續將患者血液泵出體外，接著加氧、去除二氧化碳、加溫，再將其送回體內。葉克膜療法可持續數天、數周甚至更長時間，讓心肺休息，並試圖從急性呼吸窘迫、血栓、心臟病和車禍傷害等恢復。葉克膜也可用於等待心肺移植的患者，並愈來愈常用於發生緊急狀況的心臟驟停患者。

葉克膜的概念在1965年出現，巴特利當時是波士頓兒童醫院的外科住院醫師。在那個年代，患者在接受心臟手術期間只能使用人工心肺機約一小時，這是因為使用該設備長時間將氧氣輸送到血液中，可能破壞血球。

在1971年，首名成年患者在裝「葉克膜」後存活。巴特利和其外科團隊又在1975年首次成功將葉克膜用於一名肺衰竭的新生兒。

巴特利創設「體外維生支援組織」（ELSO）的登錄檔案顯示，全球超過26萬名重症新生兒、孩童和成人接受了葉克膜治療，且約有66個國家共800個醫療中心提供此療法；裝過葉克膜的患者中，約54%能存活並出院，超過10萬人得以保命。

