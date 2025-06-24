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知名律師打MeToo官司勝訴獲賠840萬 受害者卻沒拿到錢

記者顏伶如／即時報導
知名律師莉莎‧布倫(Lisa Bloom)在曼哈頓法院前。(路透)
知名律師莉莎‧布倫(Lisa Bloom)在曼哈頓法院前。(路透)

華爾街日報報導，38歲佛州婦女伊莉莎白‧泰勒(Elizabeth Taylor)花了將近十年時間對前雇主提告性騷擾，在知名律師莉莎‧布倫(Lisa Bloom)協助下，2023年底獲得陪審團裁定勝訴，賠償金840萬元。布倫個人網站、YouTube頻道、Instagram專頁宣傳勝訴判決是「年度最高金額性騷擾官司賠償」，但泰勒說判決出爐迄今一年半，賠償金連一分錢都沒拿到。

泰勒說，案例被布倫放在網站上大肆宣傳，現在看來覺得自己非常愚蠢，「沒人知道我其實不是百萬富翁，我名下連一塊錢都沒有」。泰勒目前住在母親位於佛羅里達州傑克森維爾(Jacksonville)住家的客房。

英國億萬富豪大衛(Alkiviades "Alki" David)被多名前任員工提告性騷擾民事訴訟，總計賠償金額有1億5000萬，但某些受害者只拿到極少賠償金，甚至沒拿到賠償金。大衛是可口可樂(Coca-Cola)瓶裝公司繼承人，泰勒是大衛在洛杉磯成立的網路串流公司前任員工。

布倫的母親是知名女權律師葛蘿莉亞‧艾爾瑞德(Gloria Allred)，母女倆是對大衛提告的多位受害者委任律師。報導指出，布倫與艾爾瑞德的性騷客戶裡，有些人在官司結束6年之後，還在等待賠償金。

大衛在陪審團宣布裁定之前已經離開美國，對於遭控職場不當行為一概否認。大衛表示，性騷指控純屬「職場鬧劇」，律師為了謀利而策畫訴訟。

報導指出，大衛案例透露了「我也是」(#MeToo)反性騷、反性侵社會運動的殘酷現實，受害者想在法院告贏並不容易，要拿到賠償金更加困難。

離開美國後，大衛多數時間待在倫敦與加勒比海國家安地卡及巴布達(Antigua and Barbuda)，堅決不願付出賠償。

布倫表示，所有委任客戶的官司當中，大衛訴訟是必須尋求強制執行判決的唯一案例，因為大衛千方百計逃避法律責任，泰勒則沒有聘請任何追債律師(collections lawyers)。

布倫表示，個人事務所與泰勒之間是勝訴抽成制(contingency basis)的委任方式，多年來打官司的工作付出到現在也都收到任何費用。

性騷擾 可口可樂 華爾街

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