我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯、長島出走潮搬去哪？全美最多人遷入城市TOP20

南加Trader Joe's新舊門市僅百步之遙 民眾驚喜

中國非法電子菸靠他們入美 FDA向24家中間商發信警告

編譯盧炯燊／即時報導
食藥局與海關與邊境保護局日前在芝加哥郊區，查獲非法中國電子菸。（路透）
食藥局與海關與邊境保護局日前在芝加哥郊區，查獲非法中國電子菸。（路透）

面對非法電子菸的大量湧入，雖然聯邦食品與藥物管理局(FDA)及海關與邊境保護局(CBP)加強了打擊力度，但非法電子菸仍然普遍存在。英美菸草公司(BAT)估計，2024年非法電子菸占美國電子菸市場約70%，總額達81.4億元，而這些非法產品主要來自中國。

路透綜合美國官方數據、電子菸業內人士透露的資料等，揭開了非法電子菸供應鏈的內幕，發現有一群中間商(包括進口商、分銷商以及報關行)扮演了關鍵角色。

一家距離芝加哥歐海爾國際機場15分鐘車程的小型報關行，竟然是進口中國電子菸的重要中間商，2024年協助數百萬支中國製非法電子菸輸入美國。更驚人的是，全美2024年從中國進口的電子菸(包括合法及非法)及電子菸工具，有60%就是經由這家公司協助報關進口。

今年5月，FDA及CBP採取聯合行動，在芝加哥查獲價值3400萬元、未經授權的電子菸。FDA就此首次向24家電子菸中間商發信警告，向海關虛報產品資料屬於聯邦犯罪。

報關行主要協助進口商辦理文件及清關手續，但如果他們未能盡職，又或蓄意貼錯貨物標籤，就可能違反美國法律。

儘管這家報關行的老闆金傑伊(Jay Kim，音譯)聲稱，他們協助進口的電子菸，許多都獲FDA核准販售，但資料顯示，該公司協助輸入的產品包括Los tMary及Geek Bar等，這些產品因有不同口味吸引兒童，已公開禁止進口及售賣。

金某聲稱已於2024年退出電子菸業務，但以他公司名義的電子菸進口服務，一直持續到2025年遭FDA及CBP聯合查獲時為止。

中國深圳市是合法及非法電子菸最大來源地，2024年中國海關報告輸美電子菸為36億元，但美國海關的官方記錄僅為3.33億元，巨大的差異表明其走私漏稅的嚴重性。

除了金某的報關行外，還有由小型公司組成的網絡，這些公司甚至開在民宅裡。例如總部位於芝加哥，在2023年成立的Somo Trade LLC，2024年電子菸進口量是全美第二大，而公司登記的地址就在一棟民宅內。

FDA

上一則

美眾院通過不歧視台灣法 要求助台加入IMF

延伸閱讀

芝加哥華男出席庇護聽證 遭ICE拘捕移送肯州拘留中心

芝加哥華男出席庇護聽證 遭ICE拘捕移送肯州拘留中心
芝加哥緊急宵禁條例 市議會通過 市長揚言否決：該法惡化警民信任

芝加哥緊急宵禁條例 市議會通過 市長揚言否決：該法惡化警民信任
102歲芝加哥人瑞機場受訪暴紅 長壽祕訣是這個

102歲芝加哥人瑞機場受訪暴紅 長壽祕訣是這個
芝加哥台聯會時事座談 反應熱烈

芝加哥台聯會時事座談 反應熱烈

熱門新聞

前國務卿喜萊莉·柯林頓的長年貼身幕僚艾比汀(左)與億萬富翁索羅斯(George Soros)之子亞歷克斯·索羅斯。(美聯社)

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

2025-06-17 16:10
一個五口之家在迪士尼樂園展開一天行程，光是早餐就花了近千美元；示意圖。（美聯社）

他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來

2025-06-20 16:01
國土安全部官員12日透過電郵宣布暫停農場、餐廳、旅館的無證移民掃蕩，但16日出現政策大轉彎，下令恢復掃蕩行動。（路透）

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

2025-06-17 09:25
亞馬遜創辦人貝佐斯(右)下周將在威尼斯梅開二度迎娶前任女主播羅倫‧桑切斯(左)。(美聯社)

豪華喜宴過時了？貝佐斯下周傳砸數百萬辦「超級婚禮」

2025-06-20 14:29
根據分析，屆臨退休年齡的美國民眾財富狀況可分成六個等級，而126萬元則是保障舒適晚年生活的「神奇數字」。(美聯社)

退休家庭財富分6等級 你家在哪個等級？

2025-06-20 02:00
從位於西雅圖的亞馬遜(Amazon)到北卡夏洛特(Charlotte)的美國銀行(Bank of America)，規模最大的美國企業目前正在紛紛裁員。(路透)

華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員

2025-06-18 09:16

超人氣

更多 >
減肥不必汗流浹背 她降低運動強度卻燃燒更多脂肪

減肥不必汗流浹背 她降低運動強度卻燃燒更多脂肪
車頭燈愈來愈亮 干擾對向駕駛無法管？

車頭燈愈來愈亮 干擾對向駕駛無法管？
3星座錢包「顧緊緊」 金牛只買好貨、他金錢判斷如AI精準

3星座錢包「顧緊緊」 金牛只買好貨、他金錢判斷如AI精準
富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產

富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產
伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空

伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空