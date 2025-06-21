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美國狂掃「瘦瘦針」原料 對這小國商品貿易逆差升至第2高

編譯林奇賢／綜合外電
愛爾蘭今年1到4月出口360億美元的激素（荷爾蒙）到美國，作為生產減重藥和糖尿病藥的原料，使得愛爾蘭一躍成為美國第二大商品貿易逆差國。（路透）
愛爾蘭今年1到4月出口360億美元的激素（荷爾蒙）到美國，作為生產減重藥和糖尿病藥的原料，使得愛爾蘭一躍成為美國第二大商品貿易逆差國。（路透）

數據顯示，愛爾蘭今年1到4月出口360億美元的激素（荷爾蒙）到美國，作為生產熱門減重藥和糖尿病藥的原料，使得這個人口僅540萬的國家，一躍成為美國第二大商品貿易逆差國，僅次於中國大陸。

道瓊社報導，如此瘋狂的空運量，是去年從愛爾蘭進口的兩倍多。這些以肽類和蛋白質為基礎的激素，可用來製造包含廣受歡迎的GLP-1藥物，以及胰島素類似物。

美國的貿易數據顯示，這些激素的總重僅23,400磅，相當於不到四輛特斯拉Cybertruck的重量，但卻對美國貿易的失衡造成龐大的影響。在今年前四個月，美國從愛爾蘭進口的710億美元商品中，這類藥物成分就占了一半左右。

根據美國海關的紀錄，幾乎全部從愛爾蘭進口的激素，最終目的地都是印第安納州。而生產Zepbound、Mounjaro等減重要的禮來藥廠（Eli Lilly）總部，正位於該州首府印第安納波利斯。

數據也顯示，美國今年從愛爾蘭進口的疫苗、以及包含癌症藥在內的多種其他藥物，也在增加。默沙東其中一個生產旗下癌藥Keytruda的地方，正是愛爾蘭。

如此貿易失衡，使愛爾蘭陷入了尷尬的處境。本月稍早，美國財政部把該國新增至貨幣操縱國的觀察名單，以此對那些被視為使用不公平貿易行為的國家發出警告。

愛爾蘭央行上周四在一份報告中說，生產減重藥成分的新工廠，帶旺該國的出口，使愛爾蘭第1季經濟較去年底時成長了近10%。

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