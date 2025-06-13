中國繞過美國管制新手法：把數據帶到其他國家進行運算

美國商務部長盧特尼克受訪時重申，美國絕對不會提供中國最先進的晶片，但中国AI公司仍持續透過一些手法繞過管制。 歐新社

美國商務部 長盧特尼克受訪表示，美國將不會提供中國最先進的晶片，也「從未考慮過」這麼做，但美國媒體披露，中國人工智慧（AI ）公司仍透過一些方法，繞過美方的管制。

盧特尼克12日在接受福斯商業頻道訪問時，被問到美國是否會提供輝達 （Nvidia）等公司的晶片給中國，他回答說：「當然不會。我們不會把我們最好的東西送給他們。」

然而，媒體報導指出，有中國AI公司透過把裝滿硬碟的行李箱帶上飛機等手段，避開美國的晶片管制。

例如，3月上旬有四名中國工程師，每個人帶著一只裝有15顆硬碟的行李箱，從北京飛到了馬來西亞。這些硬碟當中存有80TB的Excel表格、圖像和短影片，將用來在馬來西亞的資料中心訓練AI模型。

這群工程師的雇主在馬來西亞的資料中心，租用約300台內含輝達先進晶片的伺服器。這些工程師將資料餵進AI模型後，再將模型帶回大陸。

相較下，之前中國AI開發商是透過第三國把AI硬體走私到中國，但近幾個月來，在美國施壓下，這套手法已更難實行，迫使中企嘗試另一種選項：將數據帶出中國，接著在東南亞和中東等地區，使用當地的美國AI晶片。

拜登時期負責出口管制的前美國商務部官員肯德勒（Thea Kendler）表示，這些手法正在測試美國管制措施的極限，「這是我們持續一直在擔憂的」。