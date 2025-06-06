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公共衛生署長被提名人被爆料幫十多家廠商宣傳並獲利

記者顏伶如／即時報導
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營養倡議專家凱西‧米恩斯（左）獲提名出任公共衛生署長(Surgeon General)。（美聯社）
營養倡議專家凱西‧米恩斯（左）獲提名出任公共衛生署長(Surgeon General)。（美聯社）

營養倡議專家凱西‧米恩斯(Casey Means)獲提名出任公共衛生署長(Surgeon General)經常批評特殊利益團體危害美國醫療、健康與食品制度，為了謀取利益不顧美國民眾健康，但根據美聯社調查，米恩斯幫十多家健康產品、保健服務廠商推銷，從羅勒籽補充劑、血液檢測服務到預製餐點配送都有，並且從中獲利。

37歲的米恩斯擁有史丹福大學(Stanford University)醫學學位，畢業候在俄勒岡州接受住院醫師培訓計畫，但2018年宣告放棄，醫師執照目前無效(inactive)。

美聯社調查發現，在養生產業裡闖出一片天的米恩斯，與各式各樣廠商建立合作關係。然而，在她的電子報、社群媒體帳號、個人網站、出版書籍內容還有播客節目訪談中，以企業家與網紅身分暢遊各種產品的好處時，卻不曾透露自己可以從這些產品的銷售獲利。

報導指出，米恩斯在某些公司擔任顧問或身為投資者，但為這些廠商的產品或服務公開宣傳時，卻沒有說明跟廠商之間的關係。

國家廣播公司(NBC)6日報導，法律專家與道德操守專家指出，米恩斯與廠商之間的商業關係，對於日後出任公共衛生署長恐有利益衝突嫌疑。

政府操守監督機構「旋轉門計畫」(Revolving Door Project)執行主任郝瑟爾(Jeff Hauser)說：「我擔心她在任內可能會幫她的下一個雇主、贊助商或生意夥伴鋪路。」

米恩斯靠著批評醫師、科學家與政府官員而踏上網紅之路，建立個人形象品牌，抨擊醫師與政府官員「被收買」、「腐敗」，與廠商糾纏不清。米恩斯Instagram擁有超過82萬多名追隨粉絲，電子報訂閱人數則號稱有20萬人。

米恩斯共同創立養生訊息應用程式Levels，訂閱費用每年199元，血糖監測服務則每月另外加收184元。

米恩斯接受保守派名嘴梅金凱莉(Megyn Kelly)播客節目訪問時曾提到冷凍預製食品品牌Daily Harvest，她在去年出版的書裡也大讚Daily Harvest產品，但這兩個情況裡都沒有透露自己跟廠商有生意關係。

史丹福大學 血糖 社群媒體

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