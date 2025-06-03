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川普政府停止簽證面談 互惠生計畫受衝擊

記者顏伶如／即時報導
川普政府上周宣布停止某些簽證面談，衝擊對象也包括持J-1簽證的互惠生(au pairs)。（歐新社）
川普政府上周宣布停止某些簽證面談，衝擊對象也包括持J-1簽證的互惠生(au pairs)。（歐新社）

新聞周刊(Newsweek)2日報導，川普政府上周宣布停止某些簽證面談，衝擊對象也包括持J-1簽證的互惠生(au pairs)。

J-1簽證當中的許多計畫，是外國勞工短期進入美國的管道，包括擔任醫療人員、夏令營輔導員，還有許多美國家庭仰賴的互惠生。

「國際交流聯盟」(Alliance of International Exchange)執行主任奧弗曼(Mark Overmann)受訪時說，有機會拿到J-1簽證的許多申請者都已經開始安排行程，甚至找好接待家庭，結果政策大轉彎。

奧弗曼說，暫停面談的每一天，都將讓狀況變得混亂，互惠生不但安排好的旅遊行程大亂，未來一年的生活規畫也打亂，尤其是勞工階級的許多美國家庭仰賴互惠生幫忙照顧孩子，如今生活則受到巨大影響，面臨諸多不便。

J-1簽證倡議機構「國際交流」(InterExchange)估計，互惠生平均每年在美國消費1億4380萬元，原本靠互惠生幫忙帶孩子的美國家庭，大約87%在失去互惠生之後將沒有能力找到其他托兒管道。

2023年是擁有完整年度統計的最新年份，全年有2萬1400名互惠生參加計畫；2023年度取得J-1簽證的整體外籍人士則有34萬8000人。

原本參加互惠生計畫，後來取得F-1學生簽證的哥倫比亞籍婦女匿名受訪時說，三年前以互惠生身份來到美國，與接待家庭相處良好，負責照顧三個孩子，包括一名初生嬰兒，結果孩子學會發音的第一個字是西班牙語。她說，相信這段經驗讓孩子們印象深刻。

她表示，J-1簽證效期只有12個月，計畫屆滿之後逾期居留，拿到學生簽證之前時時刻刻保持高度警覺，F-1簽證目前仍然有效。她說：「不過，現在即使擁有學生簽證，也不保證就能安全留在美國。」

互惠生計畫曾經爆發爭議。2019年，十多名曾經參加互惠生計畫、來自多國的外籍人士控告仲介機構，指控工作時間過長、工資遭到扣留，後來訴訟以6550萬元和解。

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學生簽證 川普

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