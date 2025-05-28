台灣華府榮光會參與國殤日遊行 青天白日旗現華府

中華民國榮光聯誼會參與美國華府陣亡將士紀念日大遊行，展現巨幅青天白日國旗，備受矚目。(圖／台退輔會提供)

美國華府 日前舉行盛大的陣亡將士紀念日(國殤日)遊行，台灣華府榮光聯誼會今年也再次組成聯合旗隊參與遊行，其中還有巨幅的中華民國 國旗現身華府，相當引人矚目。大會主持人並特別介紹，美國與中華民國在二次大戰期間建立緊密的友誼，並且一直延續至今，如今中華民國台灣仍然是美國在民主及人權的堅定夥伴。

每年5月最後一個星期一是美國的陣亡將士紀念日，全美各地在這個國定假日都舉辦許多紀念活動；其中一場重要活動是由民間組織「美國退伍軍人中心」在華府憲法大道舉辦的遊行，總長約2小時，多支美國遊行隊伍先後登場，還有二戰同盟國的國旗旗隊，中華民國國旗也在內。

台灣旅居當地的華府榮光聯誼會，今年再次由榮光會成員及眷屬組成77人的聯合旗隊參與遊行，其中30人手舉巨幅中華民國國旗進場，十分吸睛。大會主持人在遊行隊伍進場時介紹，成立於1982年的華府榮光會是華府地區最大的華人 社區團體之一，成員都是來自中華民國台灣的退伍軍人，人數超過300人，其中包括多位曾經在二戰期間參與對日作戰的高階將領。

主持人特別介紹，美國與中華民國在二次大戰期間建立緊密的友誼，並一直延續至今，如今中華民國台灣仍然是美國在民主及人權的堅定夥伴。

駐美代表處退伍軍人事務組指出，榮光聯誼會從2005年起參與陣亡將士紀念日活動，特別的是，2023年至今，每年遊行都有巨幅中華民國國旗現身華府街頭，展現於美國民眾面前。