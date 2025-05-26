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曾犯謀殺、性侵案 阿肯色州囚犯「變裝」越獄成功

編譯陳韻涵／即時報導
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阿肯色州伊薩德郡警長辦公室發布逃犯哈丁的照片，呼籲大眾提供線索。（取材自伊薩德郡警長辦公室臉書）
阿肯色州伊薩德郡警長辦公室發布逃犯哈丁的照片，呼籲大眾提供線索。（取材自伊薩德郡警長辦公室臉書）

阿肯色州蓋特韋市(Gateway)前警長哈丁(Grant Hardin)25日疑偽裝成執法人員，逃出戒備森嚴的卡利科羅克(Calico Rock)監獄；警方持續搜索追捕，致力將這名危險人物逮捕歸案。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，現年56歲的哈丁因2017年的謀殺案和1997年的性侵案，分別判處30年和50年徒刑，2017年發監卡利科羅克服刑。

紐約時報報導，監獄官員表示，該監獄約有1000名囚犯，哈丁在25日下午的例行點名期間不見人影，當時他已失蹤至少15分鐘到20分鐘。

史通郡(Stone County)警長辦公室發布的照片顯示，哈丁並未穿著囚服，而是身穿預先竊取的執法人員臨時服飾偽裝；哈丁偽裝成執法人員，推著一輛裝滿物品的推車，經過管制大門後逃逸。

阿肯色州伊薩德郡(Izard County)警長辦公室透過臉書(Facebook)發布哈丁的照片，提醒大眾小心這名「極度危險」的逃犯，並呼籲民眾提供線報。

獄方人員已調閱監視器，試圖釐清哈丁如何取得這套執法人員臨時服飾，以及他何時換裝，或穿著這套服飾在監獄裡自由行動多久時間。 

矯治官員表示，哈丁逃獄時下著大雨，增加警員和追緝犬的追捕難度。

哈丁2016年擔任蓋特韋市警察局長，但他隔年2月23日槍殺該市水公司員工艾普頓(James Appleton)，同年10月認罪，判刑30年；哈丁入獄後，警方透過去氧核糖核酸(DNA)比對發現，哈丁涉入1997年的阿肯色州羅傑斯(Rogers)小學教師性侵案，此案判處50年徒刑。

阿肯色州 紐約時報 DNA

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