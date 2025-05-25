我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前哈佛醫學院太平間主管 承認盜賣人體器官

前歐巴馬幕僚認：避談拜登健康 因「我只想他X的贏」

任職近30年…前哈佛醫學院太平間主管 承認盜賣人體器官

世界新聞網王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
哈佛醫學院外觀。（路透）
哈佛醫學院外觀。（路透）

一名在哈佛醫學院任職近30年的太平間主管，21日就盜賣捐贈者遺體器官的案件認罪。

綜合福斯新聞（Fox News）及哈佛校報報導，57歲的前哈佛醫學院太平間主管洛奇（Cedric Lodge）承認犯下「跨州運送被盜人類遺體器官」的罪行。

據檢方聲明，洛奇承認在2018年至2020年3月間，盜賣哈佛醫學院太平間內的人體遺骸。他從捐贈給哈佛醫學院的遺體中，偷走包括器官、大腦、皮膚、手部、臉部、解剖後的頭顱與其他人體部位，在這些遺體依照捐贈協議處理（通常為火化）之前，即非法取出並轉賣部分遺骸，其中包括嬰兒的屍體。

這些遺體是捐贈給哈佛醫學院作為研究或教學之用。

洛奇在未經雇主、遺體捐贈者或其家屬的同意或知情下，將這些遺骸帶回他新罕布夏州的住家，與妻子將遺骸運送給其他州的買家，或由買家親自登門取貨。

根據認罪協議，洛奇不再面臨共謀指控，檢察官建議對他判處低於最高刑期的10年監禁和25萬美元罰款。

該案相關被告已有多人認罪。

洛吉的律師3月曾請求法官駁回對洛奇的指控，理由是人類遺骸不屬於「貨物、商品、證券或金錢」，因此根據美國法典，不能對出售人體遺骸提出指控。

一個外部小組於2023年審查了哈佛醫學院的捐贈解剖計畫（Anatomical Gift Program），並敦促哈佛醫學院為太平間制定更標準化的政策和程序；該小組的報告特別建議哈佛大學更新太平間安全措施、篩選太平間工作人員並更密切地追蹤屍體流向。

哈佛醫學院院長戴利（George Daley）透過聲明回應此案，表示：「洛奇的犯罪行為在道德上極為可恥，是對那些無私捐贈遺體、以推動醫學教育與研究為志的捐贈者的嚴重背叛。」

新罕布夏州 哈佛大學

上一則

前歐巴馬幕僚認：避談拜登健康問題 因「我只想他X的贏」

延伸閱讀

謊稱收到炸毀市府電話「厭倦支持以色列」 前洛杉磯副市長認罪

謊稱收到炸毀市府電話「厭倦支持以色列」 前洛杉磯副市長認罪
前洛杉磯副市長認罪：捏造有人威脅炸毀市府大樓

前洛杉磯副市長認罪：捏造有人威脅炸毀市府大樓
籌備3年 芝加哥華埠遊客中心開幕

籌備3年 芝加哥華埠遊客中心開幕
康州華婦日本旅行失蹤 2年後找到遺骸

康州華婦日本旅行失蹤 2年後找到遺骸

熱門新聞

2025年1月13日，時任美國總統的拜登於華府準備發表國務院外交政策。(美聯社)

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

2025-05-18 20:40
示意圖。(美聯社)

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

2025-05-19 09:08
朗杜尼歐在西雅圖機場被海關與邊境保護局帶走並且拘留。（美聯社）

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

2025-05-21 10:11
(美聯社)

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

2025-05-20 11:13
明州婦女雷德蒙非法領取已故母親的社安金長達25年，金額超過36萬元。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2025-04-30，數位典藏序號：20210721180923757】

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

2025-05-19 11:25
一位年僅25歲的網紅（influencer），為了參加與美國總統川普共進晚餐的專屬活動，不惜投入超過36萬美元購買川普幣（$TRUMP）。美聯社

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

2025-05-23 16:20

超人氣

更多 >
原來燕麥片都吃錯了？別放到過期 這樣煮變營養牛肉粥

原來燕麥片都吃錯了？別放到過期 這樣煮變營養牛肉粥
與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事
機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯聯航客機緊急返回夏威夷

機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯聯航客機緊急返回夏威夷
現在種下會開滿整個夏天 專家推薦五種花最適合

現在種下會開滿整個夏天 專家推薦五種花最適合
李連杰和女兒紐約偷閒吃熱狗 回飯店被堵：我先溜了

李連杰和女兒紐約偷閒吃熱狗 回飯店被堵：我先溜了