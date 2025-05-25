任職近30年…前哈佛醫學院太平間主管 承認盜賣人體器官

哈佛醫學院外觀。（路透）

一名在哈佛醫學院任職近30年的太平間主管，21日就盜賣捐贈者遺體器官的案件認罪。

綜合福斯新聞（Fox News）及哈佛校報報導，57歲的前哈佛醫學院太平間主管洛奇（Cedric Lodge）承認犯下「跨州運送被盜人類遺體器官」的罪行。

據檢方聲明，洛奇承認在2018年至2020年3月間，盜賣哈佛醫學院太平間內的人體遺骸。他從捐贈給哈佛醫學院的遺體中，偷走包括器官、大腦、皮膚、手部、臉部、解剖後的頭顱與其他人體部位，在這些遺體依照捐贈協議處理（通常為火化）之前，即非法取出並轉賣部分遺骸，其中包括嬰兒的屍體。

這些遺體是捐贈給哈佛醫學院作為研究或教學之用。

洛奇在未經雇主、遺體捐贈者或其家屬的同意或知情下，將這些遺骸帶回他新罕布夏州 的住家，與妻子將遺骸運送給其他州的買家，或由買家親自登門取貨。

根據認罪協議，洛奇不再面臨共謀指控，檢察官建議對他判處低於最高刑期的10年監禁和25萬美元罰款。

該案相關被告已有多人認罪。

洛吉的律師3月曾請求法官駁回對洛奇的指控，理由是人類遺骸不屬於「貨物、商品、證券或金錢」，因此根據美國法典，不能對出售人體遺骸提出指控。

一個外部小組於2023年審查了哈佛醫學院的捐贈解剖計畫（Anatomical Gift Program），並敦促哈佛醫學院為太平間制定更標準化的政策和程序；該小組的報告特別建議哈佛大學 更新太平間安全措施、篩選太平間工作人員並更密切地追蹤屍體流向。

哈佛醫學院院長戴利（George Daley）透過聲明回應此案，表示：「洛奇的犯罪行為在道德上極為可恥，是對那些無私捐贈遺體、以推動醫學教育與研究為志的捐贈者的嚴重背叛。」