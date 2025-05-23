25歲網紅砸36萬與川普共進晚餐 卻只換來沃爾瑪牛排

一位年僅25歲的網紅（influencer），為了參加與美國總統川普共進晚餐的專屬活動，不惜投入超過36萬美元購買川普幣（$TRUMP）。美聯社

尼古拉斯·平托（Nicholas Pinto），一位年僅25歲的網紅（influencer），為了參加與美國總統川普 共進晚餐的專屬活動，不惜投入超過36萬美元購買川普幣（$TRUMP）。然而，這場晚宴的食物，卻讓他直言難以下嚥。

「垃圾。」平托在宴會進行期間傳訊給財星（Fortune）雜誌表示，「沃爾瑪牛排 ，老兄。」

根據財星（Fortune）報導，當晚的菜單包括「川普有機田園沙拉」、主菜菲力牛排與香煎大比目魚的雙拼組合。平托飯後評論道，「我桌上的每個人都說，那可能是他們吃過最糟的食物之一。」

但真正的重點，從來都不是牛排或比目魚，而是川普本人。根據加密分析公司 Inca Digital 的數據，為了有機會與川普共度這個晚上，總計約有1.48億美元的川普幣被購買。活動承諾讓前220名代幣持有者獲得參與晚宴的資格，這被批評為美國歷史上最明目張膽的「付費見面」之一。

對此，白宮發言人安娜·凱利（Anna Kelly）發表聲明表示，「總統致力於為美國人民爭取好交易，而不是為自己。」

至於是否值得？平托說，「我本來還期待能吃到巨無霸或披薩呢，那都比我們吃到的好太多了。」語氣中不乏對川普喜愛速食的調侃。

「難忘」的晚宴

今年1月，川普在就職前兩天推出自己的迷因幣——川普幣（$TRUMP），這是一種依賴網路笑梗與名人氣場炒作，而非實用性支撐的加密貨幣。

平托恰巧住在川普名下位於邁阿密的多拉爾國家高爾夫俱樂部，他一看到川普幣上市價格飆升，便開始大量購入。「價格一路上漲，我就知道該出手了。」他說。

事實上，平托早在13歲便靠創辦滑板車輪子公司賺進10萬美元，隨後轉型成網紅（influencer），目前在 Instagram 擁有260萬粉絲，財力雄厚。

川普幣曾一度市值高達88億美元，之後回落至約28億美元。為提升話題熱度，該幣團隊於4月底宣布，前220名代幣持有者將獲邀出席在川普俱樂部舉辦的私人晚宴。

平托為此購買了足夠代幣，使自己排名第72位，榜單上還公開顯示持幣量與暱稱，他的暱稱是「rich」。

根據報導，中國加密億萬富豪孫宇晨（Justin Sun）也將出席。其他賓客還包括新加坡一家加密創業公司的執行長與一名澳洲投資人。平托表示，「我真的超想見到馬斯克。不知道有沒有機會，但他絕對是我最想見的人。」

但當他周四晚間抵達現場時，迎接他的卻是一群抗議者。由公共公民組織（Public Citizen）發起的抗議行動，甚至吸引民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）親自到場聲援。該組織主席魏斯曼（Robert Weissman）曾表示，「川普的加密事業，是美國政治史上最腐敗的創新之一。」

宴會現場氣氛詭譎。平托傳訊說，「這裡大多數人看起來都有點可疑，說真的。」川普最終現身並發表一段演說，但平托形容其內容「基本上就是廢話」。

多數來賓甚至無法與川普接觸。連晚宴主持人、保守派新聞網 OANN 主播凱特琳·辛克萊（Caitlin Sinclair）都沒能與川普合影。