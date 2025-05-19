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拒與川普和解訴訟 CBS新聞部CEO辭職

記者張聲肇／即時報導
哥倫比亞廣播公司新聞部執行長溫蒂‧麥馬洪19日宣布辭職。（美聯社)
哥倫比亞廣播公司新聞部執行長溫蒂‧麥馬洪19日宣布辭職。（美聯社)

反對與川普總統和解訴訟的哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞部執行長溫蒂‧麥馬洪(Wendy McMahon)19日宣布辭職。該公司著名的「60分鐘」節目製作人歐文斯(Bill Owens)上個月已宣布請辭。

川普以該節目訪問民主黨總統候選人賀錦麗後，對訪問內容刪節動手腳，以利民主黨選情為由，控告CBS。

CBS否認川普的指控，但母公司派拉蒙全球企業(Paramount Global)有意和川普和解官司，麥馬洪不以為然。

她致函新聞部全體員工說，「很顯然，公司往前該怎麼走，公司高層和我的看法不同，因此，該分道揚鑣了，這個機構也該找個新領導人了。」麥馬洪擔任新聞部執行長四年，此前也曾領導CBS地方電視台的新聞。

麥馬洪明確表示，她反對和川普和解這宗官司，和歐文斯的立場相同。

派拉蒙全球一邊和川普接洽和解官司事宜，一邊也在說服股東大會同意和「天空跳舞媒體」(Skydance Media)集團合併。

派拉蒙全球的共同執行長齊克斯(George Cheeks)說，麥馬洪的兩大副手CBS新聞台的副總經理齊布勞斯基(Tom Cibrowski)和CBS地方台總管米契爾(Jennifer Mitchell)，將由他自己直接指揮。

麥馬洪說，過去幾個月，「我盡心盡力撐住本公司的業務，並將最適當的人選放到最適當的職位，毫無疑問，這些幹部能夠繼續擔任新聞界的標竿。」

派拉蒙的最大股東瑞德史東(Shari Redstone)另外對CBS「60分鐘」節目去年冬天處理以色列發動加薩戰爭的方式，也表示不悅。為此，派拉蒙還加強了對該節目的監控，要CBS新聞部前總裁澤林斯基(Susan Zirinsky)在節目上線之前，先檢查一下內容是否得宜。

歐文斯就是受不了這種事先 審查措施才憤而辭職。該節目的特派員沛里(Scott Pelley)也在節目中對外宣稱，公司這些改變搞得「大家都不爽」。

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