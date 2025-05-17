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「飢餓遊戲」無證客版？美國安部擬拍移民實境秀 贏家獲公民權

記者胡玉立／即時報導
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國安部的實境節目製作人沃索夫2013年資料照。(美聯社)
國安部的實境節目製作人沃索夫2013年資料照。(美聯社)

國土安全部考慮參與一檔讓移民為快速取得美國公民身分相互競爭的電視實境秀。國土安全部表示，此提案目前仍處於「初步審查階段」。策畫這檔實境秀的節目製作人、加拿大移民沃索夫 (Rob Worsoff)則強調：「這不是移民的『飢餓遊戲』」，「參賽者不會因為比輸了被遣返」。

沃索夫向華爾街日報表示，他曾在歐巴馬和拜登政府時期向國土安全部商談製作同樣節目，但未成功。此節目旨在「為人帶來希望，頌揚成為美國人的意義」。

根據沃索夫製作團隊的書面概述，這檔節目名稱預定為「美國人」(The American)，移民將在每集一小時的實境秀電視節目中競爭，以證明自己「最美國」。例如，移民將在舊金山舉行的挑戰中參加淘金熱比賽，去礦井尋找最多黃金；另一集參賽者會分成幾組，在底特律汽車裝配線組裝車輛底盤。參賽者將乘坐火車穿越全國；每集結束時，火車就會少一個座位。

沃索夫曾製作美國實境節目「鴨子王朝」(Duck Dynasty)；他強調，「這不是移民的『飢餓遊戲』(電影Hunger Games)。」已被排入申請移民系統的移民參賽者將參加美國歷史和科學競賽等各項比賽，失敗者不會面臨驅逐出境。

國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)證實，此案目前處於初步審查階段，「提案被否決或批准前，都要徹底審查」。麥克勞克林表示，該部門每年都會收到數百個電視節目提案，從邊境安全行動相關紀錄片到各類調查節目都有；國土安全部長諾姆（Kristi Noem）並未審閱或支持任何劇本或實境秀節目提案。

國土安全部曾與迪士尼國家地理頻道的「抓捕走私者」(To Catch a Smuggler)製片人合作多年。

華爾街日報報導，諾姆擔任國土安全部長的行事風格與眾不同，她以電視為導向，注重宣傳；該部門已撥款2億多元用於廣告宣傳，諾姆曾拍廣告呼籲非法移民回祖國去，最近曾在薩爾瓦多監獄囚犯面前擺姿勢拍照。

非法移民 國土安全部 華爾街

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