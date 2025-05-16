WSJ獨家：航管員現身說法紐瓦克機場空中危機化解經過

聯邦航空總署(Federal Aviation Administration，FAA)45歲資深航空交通管制員現身說法紐瓦克機場空中危機化解經過。（路透）

聯邦航空總署(Federal Aviation Administration，FAA)45歲資深航空交通管制員(air-traffic controller)史都華(Jonathan Stewart)接受華爾街 日報(WSJ)獨家專訪時說，5月4日值班進入第四小時，在雷達螢幕目睹兩架飛機即將在紐瓦克(Newark)機場上空高速對撞，距離危機發生僅剩幾秒，趕緊指示駕駛員各自掉頭駛離。

他說，其中一架是莫瑞斯城(Morristown)起飛的商業客機，另一架小型客機則由蒂特波羅(Teterboro)起飛，兩架飛機飛行高度相同，再過幾秒鐘就要高速對撞，所幸兩架飛機駕駛員接到掉頭指示都配合照辦。

史都華把航班呼號、飛航資訊隨手寫在筆記本，想起幾天前雷達與無線通訊故障失靈問題。幾小時後，史都華寫電郵給聯邦航空總署主管，批評管理階層失職。

航空交通管制員人手不足問題已持續多年，重要設備則經常出問題。報導指出，現今工作狀況與差點目睹空難的親身經歷，讓史都華不堪身心壓力而請假。

他受訪時說：「我不希望為400人死亡承擔責任。」

如果沒有獲得上級事先授權，航管員極少具名接受媒體採訪。史都華表示，航管員在媒體報導裡遭到妖魔化，希望出面把話講清楚。

史都華的多名航管員同事近來相繼請假，其中幾人是在雷達、無線通訊以及備用系統同時失靈之後請假，深怕技術問題釀成重大災難。

航管員人手不夠以及設備頻出問題，造成紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)與其他機場班機誤點，行程大亂。丹佛(Denver)附近機場本周發生通訊失聯90秒的問題，聯邦航空總署已經展開調查。

史都華不是在機場塔台上班，而是在終端雷達進場管制(Terminal Radar Approach Control，Tracon)擔任督導，負責監督紐瓦克機場 航空領域。

他形容工作內容就像電玩遊戲，「不過更像以250哩時速下著3D西洋棋」。他說：「我們就是指揮機長平安返航的那群人。」

沒有加入工會的史都華說，包括加班費在內，今年薪資收入可望突破45萬元。他表示，對於經驗老道的航管員來說，獲得高薪是理所當然，因為工作必須犧牲很多，除了每周上班60小時之外，還要值夜班、假日上班，錯過家人生日等，「等於賠上你的心理健康 與身體健康」。