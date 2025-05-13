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共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元

記者顏伶如／即時報導
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眾院歲入委員會(House Ways and Means Committee)12日公布389頁共和黨稅務法案。圖為眾院議長強生日前回答記者問題。(歐新社)
眾院歲入委員會(House Ways and Means Committee)12日公布389頁共和黨稅務法案。圖為眾院議長強生日前回答記者問題。(歐新社)

眾院歲入委員會(House Ways and Means Committee)12日公布389頁共和黨稅務法案，13日將進入條文討論，內容並未包括川普總統競選期間「社安金收入免稅」政見，但65歲以上民眾標準扣除額(standard deduction)增加4000元。

根據法案內容，報稅時不是採取列舉扣減(itemized deductions)、年滿65歲以上民眾，未來4年標準扣除額將增加4000元，適用對象為個人年收入7萬5000元以下或夫妻合併報稅家庭年收入15萬元以下。

川普第一任執政期間的2017年「減稅及就業法案」(Tax Cuts and Jobs Act)減稅措施得以延長4年，根據眾院稅務法案，夫妻合併報稅標準扣除額將調高到3萬2000元，個人報稅標準扣除額調至1萬6000元，調整額度分別比2025報稅年度標準扣除額多了2000元及1000元。

兒童抵稅福利(child tax credit)在2025報稅年度為每名兒童2000元，稅務法案調高為2500元。然而，並不是所有民眾都能享受兒童抵稅福利，華盛頓郵報13日報導，法案規定適用對象是擁有社會安全號碼(Social Security numbers)的家長或監護人，等於基本上將適用範圍限於公民，排除非公民家長為身為美國公民的孩子申請兒童抵稅福利。

法案當中也為新生兒存款帳戶提供減稅福利，名稱為「成長與發展資金帳戶」(money account for growth and advancement，MAGA account)的戶頭，讓新生兒父母或受益人在孩子年滿31歲之前，能以免稅方式存款最多5000元。帳戶構想類似民主黨籍新澤西州聯邦參議員布克(Cory Booker)曾經提出的「嬰兒基金」(Baby Bonds)。

報稅 眾院 川普

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