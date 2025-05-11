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似曾相識？荷姆斯男友新創血液檢測公司 募資5千萬

世界新聞網王若馨／即時報導
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血液檢測公司Theranos創辦人荷姆斯（左）與其男友埃文斯。（美聯社資料照）
血液檢測公司Theranos創辦人荷姆斯（左）與其男友埃文斯。（美聯社資料照）

紐約時報（New York Times）10日報導，雖然「一滴血」詐騙轟動一時的血液檢測公司Theranos創辦人荷姆斯（Elizabeth Holmes）正在服刑，但她的男友埃文斯（Billy Evans）已悄悄籌備全新創業計畫──也是一家血液檢測公司。

據紐約時報取得的行銷資料，埃文斯正為一間自稱代表「診斷科技未來」與「顛覆性健康檢測方式」的新創公司進行募資。

荷姆斯在矽谷的新創事業曾引起全球矚目，她聲稱能透過指尖的一滴血完成多項複雜實驗室檢測——但這些說法最終證實都是吹牛的。

埃文斯的新公司名為Haemanthus，這個字的意思是一種俗稱「血百合」的花卉。

據兩名已簽署保密協議的潛在投資人表示，Haemanthus初期計畫鎖定寵物疾病檢測，未來再擴展至人類領域；該公司希望最終能募資5000萬美元。

Haemanthus的資料稱，長期目標是開發一種郵票大小、可穿戴的人類產品。該公司表示：「根據我們的經驗和合作夥伴的意見，這將需要三年時間和7000萬美元。」

據其提供給潛在投資人的產品原型圖顯示，這台機器在外型上與Theranos惡名昭彰的血液檢測設備頗為神似：機身為長方體，有一個開口及數位螢幕，內部據稱搭載「可調雷射」技術。

Haemanthus宣稱，該裝置能檢測血液、唾液與尿液。

而附帶的行銷文件更進一步聲稱，該產品「無需任何監管審查——美國農業部已書面確認」。

不過，農業部發言人克里斯汀森（Seth W. Christensen）回應，不曉得為何Haemanthus這樣宣稱，他說，「美國農業部確實負責監管包括血液檢測在內的獸醫診斷工具」，他無法證實農業部是否曾與Haemanthus接觸。

對此，埃文斯接受訪時表示：「我們正處於秘密開發階段，當然要保持低調。所以他們不會找到與Haemanthus有關的資訊。」

他並提供一份部分塗黑的美國農業部文件，文件指出「該提案產品似乎不屬於獸醫生物製品中心的監管範圍」。

33歲的埃文斯是加州一家酒店集團的繼承人，與荷姆斯擁有兩個孩子；他倆相識時，聯邦當局已展開對荷姆斯的調查。

這份投資簡報中並未提及埃文斯與荷姆斯的關係。

荷姆斯於2022年因詐欺被判處11年徒刑，被關在德州的一所聯邦監獄；她一直堅稱自己無罪。

荷姆斯 農業部 紐約時報

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