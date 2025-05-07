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「打擊芬太尼最大勝利」16人被捕 司法部長：關惡魔島

記者顏伶如／即時報導
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司法部長邦迪宣布，聯邦緝毒署6日創下破獲芬太尼的最大規模毒品查緝紀錄。（歐新社）
司法部長邦迪宣布，聯邦緝毒署6日創下破獲芬太尼的最大規模毒品查緝紀錄。（歐新社）

哥倫比亞廣播公司(CBS)7日報導，聯邦緝毒署(Drug Enforcement Administration，DEA)6日創下破獲芬太尼的最大規模毒品查緝紀錄，被逮捕的16人當中包括販毒集團「西納羅亞」(Sinaloa)首腦、36歲墨西哥公民阿馬亞(Heriberto Salazar Amaya)。

司法部長邦迪(Pam Bondi)6日在記者會上說，這波查緝行動在西部多州展開，「締造我們國家到目前為止打擊芬太尼、毒品販運的最大勝利」。她表示，阿馬亞在俄勒岡州賽勒姆(Salem)被捕後遭聯邦收押。今年2月，「西納羅亞」集團被國務院列為外國恐怖主義組織。

對於媒體詢問被捕的16人是否會被遣返到墨西哥，邦迪指出：「我希望他們在我們監獄裡關越久越好。」她表示，被捕嫌犯如果被法院定罪，將繼續關在美國監獄，「或許關到惡魔島(Alcatraz)」。

司法部說，執法機關共有查獲累計400公斤的芬太尼藥丸，11.5公斤芬太尼粉末，80公斤安非他命，7.5公斤古柯鹼、4.5公斤海洛因。調查人員同時查獲500萬元現鈔、共計49枝步槍與手槍。

緝毒署代理署長莫菲(Robert Murphy)表示，這是緝毒署破獲芬太尼藥丸的最大規模案件。

新墨西哥州聯邦檢察官艾里森(Ryan Ellison)表示，犯罪集團的芬太尼與其他毒品銷售網絡，範圍包括新墨西哥州、亞利桑納州、內華達州、俄勒岡州、猶他州。被捕16人面臨密謀販賣芬太尼、非法持槍等聯邦罪名起訴。

新墨西哥州 司法部 俄勒岡州

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