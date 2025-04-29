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星巴克首家用3D列印建成「外觀前衛」 落腳德州

記者張聲肇／即時報導
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星巴克在德州美墨邊境的布朗斯維爾市，推出第一家3D打印的咖啡店。(美聯社)
星巴克在德州美墨邊境的布朗斯維爾市，推出第一家3D打印的咖啡店。(美聯社)

星巴克在德州美墨邊境的布朗斯維爾市(Brownsville)推出第一家3D打印的咖啡店，這家幾乎全由電腦控制的機器臂用水泥層層堆疊出來的得來速(drive-thru)咖啡店，預定5月2日開張，成為這個人口19萬城市的第五家星巴克。

3D列印建造技術，目前多用於私人住宅，目的是打造廉價住屋，解決「太貴而買/租不起」的市場問題，連鎖商業建築大規模運用的還不多，星巴克是其一。對於是否還會再建3D店面，以及為何在布朗斯維爾開設第一個3D店，星巴克都未對外回應。

星巴克第一家3D打印的店面，外觀看起來與其它長方形店面無異，但細看之下，可看出脊狀的外牆，像是由管子堆疊而成。建築專家說，這家星巴克可以當作業界運用3D列印技術的範例。

店面脊狀的外牆，像是由管子堆疊而成。（美聯社）
店面脊狀的外牆，像是由管子堆疊而成。（美聯社）

田納西大學聰明建築研究所所長羅斯(James Rose)說，3D建築現在還在早期，「很高興大家都在運用這項技術做不同的東西，總有一天會想出最妥善的運用，目前只能看到一大堆試驗，我認為這是好事。」

3D星巴克隔壁珠寶店老闆馬多納多(Faviola Maldonado)看著它在這條熱鬧的街上逐步成形。「的確與眾不同，是超高科技。」

星巴克只說，這是它全美第一家3D打印技術建造的店面，其他都不願多說。

維吉尼亞科技大學建築學院研究與創新系副主任麥寇伊(Andrew McCoy)認為，這家新店面的確「很前衛」，3D技術建造的成本雖然高於傳統木架構屋，好處是節省人工成本，建造速度也較快。他預期3D建造終將具成本競爭力。

他說，「我們會看到3D打印技術越來越快，越來越小的(東西也做得出來)，使用起來，也越來越方便。」

星巴克 3D列印 邊境

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