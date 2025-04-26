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路透：司法部擬可查扣媒體資料查洩密 廢前朝政策

中央社華盛頓25日綜合外電報導
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司法部長邦迪。(路透)
司法部長邦迪。(路透)

根據路透25日所見的備忘錄，美國總統川普治下的司法部擬推翻前總統拜登時期的政策，讓調查對新聞媒體洩密情事的檢方更容易對記者發傳票，以取得檔案和證詞。

路透報導，這份備忘錄中詳述的新規定，將允許檢察官在刑事調查中使用傳票、法院命令和搜索票，強制要求「新聞媒體成員與其相關人員提供資料和證詞」。

司法部長邦迪（Pam Bondi）在備忘錄中寫道：「保護機密、特許和其他敏感資訊對有效的治理和執法至關重要。」

一名知情人士說，這項政策即刻生效。

路透尋求置評，但司法部和白宮未立即回應。

上述指令形同推翻拜登執政時期的司法部政策。在大多數情況下，檢方不得查扣記者的電話和電子郵件紀錄。

川普2017年至2021年第一次執政期間，司法部因在檢方追查國安資訊外洩事件時，曾秘密發傳票以取得記者和國會工作人員的紀錄而受批評，拜登政府因此祭出政策，禁止這類做法。

司法部先前的政策是在時任司法部長加蘭德（Merrick Garland）任內實施，禁止司法部強制記者提供檔案，除非記者是與新聞採訪無關的刑事調查中的嫌疑人，或他們透過犯罪手段獲取資訊。

根據備忘錄，邦迪表示，司法部將在向記者索取資料前採取「程序性保護措施」，包括提前通知記者，並在某些情況下要求取得高層批准。

她指出，針對記者的傳票和搜查令會範圍很小、針對性很強，她也會考慮是否可以透過其他方式取得資料。

她在備忘錄中寫道：「這些程序性保護措施認定，針對新聞採訪工作所採用的調查手段是一種非常手段，唯有在對調查或起訴成功至關重要時，萬不得已才會使用這最後手段。」

備忘錄說：「針對訊問或逮捕新聞媒體成員的行動，也必須經司法部長批准。」

美國廣播公司（ABC）率先報導這項新政策。

司法部 傳票 拜登

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