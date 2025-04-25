長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件

（美聯社）

哈芬登郵報(HuffPost)24日報導，證明身為美國公民 的證件平常雖然不需要隨時攜帶，但在移民 局展開擴大查緝與遣返之際，如果長相不是刻板印象裡的「典型美國人」，由於容易遭到鎖定，而且社會上反移民氛圍高漲，不妨考慮備妥資料以防萬一，過去一周就有美國公民遭移民幹員誤抓並拘留的案例。

喬治亞州出生的美國公民羅培茲-葛梅茲(Juan Carlos Lopez-Gomez)16日在佛羅里達州被移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)當成「未經授權的外國人」(unauthorized alien)逮捕，以非法入境罪名起訴。羅培茲-葛梅茲的出生證明後來獲法官確認為真，起訴缺乏正當理由(probable cause )，移民局照樣發布「移民局羈押令」(ICE detainer)。

消息經媒體曝光後引起輿論反彈，羅培茲-葛梅茲17日獲釋。他對媒體說，遇到佛州公路巡警盤查時表明身為美國公民，出示喬州身分證及社會安全卡，卻遭國土安全部 打回票。國土安全部資深官員發表聲明說，確認羅培茲-葛梅茲是美國公民之後立即放人。

報導指出，在一個理想的世界裡，美國公民不會被盤問是否合法居留，但類似案例如今真實上演；當今政治環境底下，可以理解為何某些人開始隨身攜帶公民證件，特別是擔心可能被川普政府盯上的民眾。

倡議組織「全國移民法律中心」(National Immigration Law Center)資深政策顧問珍妮佛‧魏洛克(Jennifer Ibañez Whitlock)表，美國公民害怕被移民局拘留是「百分之百合理」(100% valid)的考量。她說，「看起來不像美國人」(don't appear American)，長相不是刻板印象美國人的民眾容易遭到誤認，遭移民主管機關鎖定風險最高。

魏洛克說，從移民社區的輔導案例可以看出，民眾普遍感受到不管在美國已經生活多久、早就歸化入籍只是說英語還帶有口音，仍然要隨身攜帶公民證件以備不時之需，避免遭到羈押。

數位隱私倡議組織「電子邊疆基金會」(Electronic Frontier Foundation)資深律師賽拉‧胡珊(Saira Hussain)表示，法律並未規定美國公民要隨身攜帶身分證明，可惜「法律與現實是脫節的」。

魏洛克指出，不建議把入籍證書或出生證明等正版證件隨時帶著身上，「攜帶證件的掃描版本則是不錯主意，可以隨時從手機裡找出來」。

移民律師納克曼(David Nachman)則說，要不要隨身攜帶公民證件屬於「個人選擇」(personal choice)，從法律角度來看不是絕對必要，但某些客戶雖是美國公民，出門上班還是帶著身分證件，因為工作地點是國土安全部經常鎖定的目標，例如倉庫、餐廳。

然而，即使隨身攜帶美國公民證件，不保證一定沒事。

報導指出，今年1月，一名美國公民雖然帶著公民證件，仍在芝加哥被移民局拘留10小時才獲釋。胡珊指出，這名芝加哥男子與羅培茲-葛梅茲被移民幹員滯留時都出示了公民證件，但當下卻沒有獲得完整的法律保護，因為調查人員一口咬定當事人觸法。

另外一種狀況是，美國公民不是一開始就被移民局逮捕，而是被地方警察機關逮捕。包括加州在內的幾個州限制州警、各地警察局協助移民局展開執法行動，但羅培茲-葛梅茲被捕的佛州則已經宣布，全州所有郡縣監獄都與移民局配合。

魏洛克說，移民局撒出越大張的網，更多公民或合法居留者就可能被誤抓，「不幸的是，證明在美國合法居留的舉證責任，是落在被抓的人身上」。