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彩蛋太貴…美國家長復活節出奇招

世界新聞網李芊芊／即時報導
「尋彩蛋」是復活節的經典活動。美聯社
「尋彩蛋」是復活節的經典活動。美聯社

今年的復活節是4月20日，許多家庭已經開始著手準備慶祝，然而，居高不下的雞蛋價格讓美國家長頭痛，開始考慮以其他東西代替經典的「尋彩蛋」活動。

據紐約郵報（New York Post）報導，超過30%的美國人因高昂的價格停止購買雞蛋，而因應復活節到來，各種「彩蛋替代品」的討論也開始在社群媒體上熱絡起來。

棉花糖

其中一個會大受小朋友歡迎的選項是以彩色棉花糖代替彩蛋，一大包棉花糖大約要價2美元。

在網友分享的教學中，多數人建議使用大顆棉花糖，以符合如彩蛋一般的「戲劇效果」。

許多家長很喜歡這個創意，因為棉花糖不只比雞蛋便宜，並且在使用安全食用色素的前提下，孩子會很樂意將親手上色的棉花糖吃掉，也能減少浪費。

馬鈴薯

另一個十分熱門的替代方案是馬鈴薯，一大包約3到5美元。

小顆的白皮馬鈴薯不僅外觀和雞蛋較為類似，也十分好上色。

生活網站The Pioneer Woman的編輯嘗試了這個方法，並表示整個上色到晾乾的過程只需十幾分鐘，在做完之後，甚至可以將彩繪過的五顏六色馬鈴薯烤來吃，成為晚餐的一道菜。

咖啡濾紙

對於愛喝咖啡的家長們來說，濾紙永遠不嫌多，所以不妨分給孩子一些作為復活節的彩繪材料。

咖啡濾紙便宜、易上色，雖然不能吃，完成的作品卻能作為家裡的裝飾品，也不用怕腐壞。

還有其他家長提出像是石頭、氣球、黏土等等的替代方案，但也有不少人表示沒辦法放棄彩繪雞蛋的傳統，即使昂貴也願意為一年一次的節日破費。

雞蛋 復活節 社群媒體

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