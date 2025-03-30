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華府機場旁有人違規放風箏 聯合航空客機撞上

華府機場旁有人違規放風箏 聯合航空客機撞上

中央社華盛頓29日綜合外電報導
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雷根國家機場。示意圖，非當事飛機。(美聯社資料照)
雷根國家機場。示意圖，非當事飛機。(美聯社資料照)

聯合航空一架從德州休士頓起飛的班機29日在華府雷根國家機場降落時，似乎撞上一個風箏，所幸全員平安無事。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，根據管制塔台錄音，機師通報礫石角公園（Gravelly Point Park）上空有風箏，「距離地面約100呎（約30.48公尺），看起來剛好就在班機飛行路線上」。

影片來源：YouTube@America 360

這座公園位於維吉尼亞州一側的波多馬克河（Potomac River）河畔，緊鄰機場跑道。由於距離飛機降落地點太近，那裡禁止放風箏。

根據聯合航空（United Airlines）說法，這架編號654的波音737客機載有126位乘客及5名機組員，於美東時間下午4時左右平安降落，「經過檢查，飛機並無損傷」。

華盛頓特區的WUSA9電視台報導，公園內也有目擊者看到飛機撞上風箏。

曾任空服員的歐克斯（Dylan Oakes）說道：「有個風箏看起來飛太高了，原本還以為可能只是我們站的角度問題，沒想到飛機愈飛愈近，然後就跟風箏相撞了。」

雷根國家機場（Reagan National Airport）發言人在聲明中表示，沒有人被指控犯罪，員警已將風箏還給物主。

聯合航空 維吉尼亞州 德州

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