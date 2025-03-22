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蛋價仍高漲 川普政府計畫向這些國家求助

世報專訪／王鼎鈞：寫作是一種癢、一種癮 嘗秘密的甘甜

蛋價仍高漲 川普政府計畫向這些國家求助

編譯吳孟真／綜合外電
美國蛋價過去一年來漲逾65%，2025全年漲幅預估將達41%。美聯社
美國蛋價過去一年來漲逾65%，2025全年漲幅預估將達41%。美聯社

美國蛋價近來攀升至歷史高點，官員證實，川普政府計畫從土耳其和南韓進口雞蛋，也正和其他國家商討進口事宜，盼緩解蛋價高漲對美國消費者造成的衝擊。

BBC報導，美國農業部長羅林斯向白宮記者表示，「我們預計短期內進口數億顆雞蛋」。她說，農業部也正和其他國家接洽，希望取得新的供給，但並未說明供給來源所在地區。

另據其他媒體報導，波蘭和立陶宛當地的家禽業組織21日表示，美國駐當地大使館近期曾向他們接洽，商討雞蛋出口的可能性。

2022年在美國爆發的這波H5N1禽流感疫情，迄今已造成美國各地養雞場共逾1.56億隻雞遭到撲殺，導致蛋價飆漲。美國蛋價過去一年來漲逾65%，2025全年漲幅預估將達41%。

美國農業部2月才剛宣布一項10億美元計畫，列出五項要點，旨在對抗禽流感疫情肆虐與蛋價高漲的情形。其中，5億美元將用於生物安全措施，約1億美元將用於疫苗研發，另外的4億美元則將用於農場的財務紓困計畫。

川普政府也表示，將免費提供商業蛋農最佳實務和諮詢服務，並支付蛋農多達75%的成本，以因應其在防疫上的弱點，協助防止疫情擴散。

禽流感 疫情 雞蛋

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