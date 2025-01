50餘年禁止青少年購槍法規遭聯邦上訴法院推翻

上訴法院裁決售槍訂定年齡限制違憲。路透

1968年以來禁止18歲至20歲之間青少年購槍的法規,30日遭到聯邦第五巡迴上訴法院推翻,理由是違反憲法第二修正案,不符美國歷史傳統。

法官瓊斯(Edith H. Jones)執筆的29頁裁決書指出,憲法條文保障人民有權利持有和攜帶武器(right of the people to keep and bear arms),「人民」定義包括18歲到20歲之間民眾,因此聯邦法律將賣槍給18歲、19歲、20歲民眾視為犯罪,明顯違憲。瓊斯是前總統雷根(Ronald Reagan)任命的聯邦法官。

最高法院自2022年對於「紐約州 步槍和手槍協會訴布魯恩案」(New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen)做出擴大擁槍權的重要判例。最高法院裁決指出,槍枝法令都必須符合與武器規範有關的美國歷史傳統。

紐約時報分析,許多法律專家認為,位於紐奧良的聯邦第五巡迴上訴法院是全國立場最保守的聯邦上訴法院。自從最高法院「紐約州步槍和手槍協會訴布魯恩案」判決出爐後,為槍枝管制爭取鬆綁的某些原告,紛紛選擇在聯邦第五巡巡法院遞狀。

不過,家暴 犯禁止擁槍的法律被聯邦第五巡迴上訴法院推翻之後,2024年卻被最高法院打回票。大法官在「美國訴拉希米案」(US v. Rahimi)以8票對1票裁定,聯邦法律得以禁止被下達家暴禁制令(domestic-violence restraining orders)的民眾擁有槍械。

針對禁止青少年購槍提告的擁槍團體「武器政策聯盟」(Firearms Policy Coalition)30日發表聲明,對聯邦第五巡迴上訴法院裁決表示肯定。

洛杉磯加大 (University of California, Los Angeles)法律教授溫克勒(Adam Winkler)說,如果槍枝業者因為聯邦第五巡迴上訴法院裁決而開始賣槍給青少年,恐將引來面臨嚴重法律後果。

溫克勒分析,為聯邦第五巡迴上訴法院裁決雖說售槍訂定年齡限制違憲,卻沒有對年齡限制的售槍法規發布禁制令(injunction),只將案件發還下級法院審理。

溫克勒說,禁止賣槍給青少年的法令短期之內依然有效,甚至頗長時間之後還都有效。