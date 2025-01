「農曆新年列為聯邦假日」孟昭文第三度提案

國會議員孟昭文再次提出決議案,呼籲將農曆新年加入聯邦公共假日之列。圖為孟昭文(右二)在農曆新年慶典上。(記者許振輝╱攝影)

國會眾議員孟昭文 第三年提出將農曆新年列為聯邦假日的決議案,本次獲得39位眾議員支持。另提出認可農曆新年文化與歷史重要性一案,獲50位眾議員支持。

在去年,孟昭文於農曆新年期間,也曾提出要求聯邦認可農曆新年的決議「農曆新年日案」(Lunar New Year Day Act),當時獲得78名眾議員的共同簽署。而今年除決議案外,她另提出「承認2025年農曆新年的文化與歷史重要性」(Recognizing the cultural and historical significance of Lunar New Year in 2025)一案,盼認可農曆新年在歷史與文化上的重要性,目前已獲50位眾議員支持。

她表示,農曆新年對許多亞裔 美國人來說是一年中最重要的節日,國會應在聯邦層面認可此節日。在目前一些有益於亞裔社群的計畫遭攻擊的狀況下,更應彰顯亞裔、夏威夷原住民與太平洋島民的貢獻、傳統與成就,她將努力確保社群的聲音在國會被聽見。

在認可農曆新年文化一案中,她提及,由於許多亞洲國家皆會歡慶新年,並使用農曆,且亞裔移民社區的擴展也讓農曆年成為全球盛事,人們也會藉此旅行並與親朋好友團聚,應認可其重要性。

孟昭文的提案若通過,將納入美國目前承認的11個聯邦假日名單之列。然而,決議案需要得到眾院過半的217票支持才能通過,今年民主黨在眾議院共有215席,若成功通關眾院,還須通過參院版本後,才能呈交總統簽署生效。

孟昭文於去年成功接任美國國會亞太裔核心小組(CAPAC)主席,並在2023年共同推動後由州長霍楚(Kathy Hochul)簽署的立法,將農曆新年定為紐約州公立學校假日。