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「農曆新年列為聯邦假日」孟昭文第三度提案

記者馬璿╱紐約即時報導
國會議員孟昭文再次提出決議案，呼籲將農曆新年加入聯邦公共假日之列。圖為孟昭文(右二)在農曆新年慶典上。(記者許振輝╱攝影)
國會議員孟昭文再次提出決議案，呼籲將農曆新年加入聯邦公共假日之列。圖為孟昭文(右二)在農曆新年慶典上。(記者許振輝╱攝影)

國會眾議員孟昭文第三年提出將農曆新年列為聯邦假日的決議案，本次獲得39位眾議員支持。另提出認可農曆新年文化與歷史重要性一案，獲50位眾議員支持。

在去年，孟昭文於農曆新年期間，也曾提出要求聯邦認可農曆新年的決議「農曆新年日案」(Lunar New Year Day Act)，當時獲得78名眾議員的共同簽署。而今年除決議案外，她另提出「承認2025年農曆新年的文化與歷史重要性」(Recognizing the cultural and historical significance of Lunar New Year in 2025)一案，盼認可農曆新年在歷史與文化上的重要性，目前已獲50位眾議員支持。

她表示，農曆新年對許多亞裔美國人來說是一年中最重要的節日，國會應在聯邦層面認可此節日。在目前一些有益於亞裔社群的計畫遭攻擊的狀況下，更應彰顯亞裔、夏威夷原住民與太平洋島民的貢獻、傳統與成就，她將努力確保社群的聲音在國會被聽見。

在認可農曆新年文化一案中，她提及，由於許多亞洲國家皆會歡慶新年，並使用農曆，且亞裔移民社區的擴展也讓農曆年成為全球盛事，人們也會藉此旅行並與親朋好友團聚，應認可其重要性。

孟昭文的提案若通過，將納入美國目前承認的11個聯邦假日名單之列。然而，決議案需要得到眾院過半的217票支持才能通過，今年民主黨在眾議院共有215席，若成功通關眾院，還須通過參院版本後，才能呈交總統簽署生效。

孟昭文於去年成功接任美國國會亞太裔核心小組(CAPAC)主席，並在2023年共同推動後由州長霍楚(Kathy Hochul)簽署的立法，將農曆新年定為紐約州公立學校假日。

眾議員 亞裔 孟昭文

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