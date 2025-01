馬斯克：TikTok可以在美營運 我的X在中國卻被禁

億萬富豪馬斯克 (Elon Musk)19日在X平台發文表示,基於言論自由的精神,他一向反對禁TikTok ,「話雖是這麼說,然而現在的狀況是:TikTok可以在美國營運,可是我的X在中國卻被禁,這不公平吧。」

他說:「有些事必須要改變。」

馬斯克的推文是回覆自己在4月的發文,當時他寫道:「在我看來,美國不應該禁TikTok,即使X平台會因此受益。禁止TikTok是違反言論自由的,美國不應該如此。」

TikTok於18日午夜前90分鐘,在美國停止下載與服務,但19日在準總統川普 (Donald Trump)宣布上任將暫緩執行TikTok禁令後,TikTok的運作已逐步恢復。

I have been against a TikTok ban for a long time, because it goes against freedom of speech.



That said, the current situation where TikTok is allowed to operate in America, but 𝕏 is not allowed to operate in China is unbalanced.



Something needs to change. https://t.co/YVu2hkZEVZ