國會山莊附近發現可疑包裹 傳內含煙火

每日郵報(Daily Mail)5日報導,距華府 國會山莊5哩處發現可疑包裹,警方爆裂物處理小組下午2時15分收到通知,目前正封路檢查中。

該可疑包裹位在海斯街(Hayes St.)東北段5000街區。

華府「DC News Now」記者丹尼斯(Ben Dennis)在X上推文表示,警方透露包裹內含有煙火。

警方正在國會山莊周圍加強安保,為明日國會認證2024年總統選舉結果做準備。

2021年1月6日一群民眾闖入國會山莊,企圖阻止確認2020年總統選舉結果的程序。當日前晚在民主共和兩黨全國委員會辦公室外,有一名神秘人物放置了土製炸彈,有關當局至今仍未查獲此人身分及下落。

DC police say they found a suspicious package on the same block as the 6th District police precinct around 2:15 p.m. & a bomb squad investigation "concluded and revealed that the package was fireworks." "There are currently traffic closures in place but will be lifted shortly." https://t.co/QMiTtFqLFx