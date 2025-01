Nvidia抽獎贈5套黃仁勳簽名經典GPU 1步驟即可參加

在2025年消費性電子展(CES )即將登場前,輝達 (Nvidia)將贈送五套由黃仁勳 親筆簽名的經典GPU。該公司已在X上公布前三款GPU贈品,包括別具象徵意義的GeForce 256與GeForce 8800 Ultra。

輝達在社群平台X設有的帳號 「NVIDIA GeForce」貼文,在標註為#GeForceGreats標籤下最新的GPU贈品活動,主要是為即將登場的美國消費性電子展(CES)宣傳。兩套GPU都安裝在黑色顯示盒中,右下角有「Jensen Huang」的金色親筆簽名。要想獲獎,須在該篇貼文底下留言。

輝達最初選定贈送的兩款GPU,別具意義,因為GeForce256是該公司的首款GeForce GPU,也是第一款以GPU名稱銷售的顯卡。GeForce 8800 Ultra則是全球首款CUDA GPU。此技術將成為該公司有史以來最有價值和最受歡迎的技術之一,甚至在今天也影響GPU的使用方式。

輝達要贈送的第三套GPU則是GeForce GTX 1080 Ti。

輝達GPU贈品活動貼文:

3 days to CES.



Win this GeForce GTX 1080 Ti - "The Ultimate GeForce"



Signed by NVIDIA CEO Jensen Huang 🖋️



Want it? Comment #GeForceGreats for a chance to WIN! pic.twitter.com/GCWhUX6JGi