馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些

科技億萬富豪、美國候任總統川普的親信馬斯克 獲派削減聯邦政府支出與提高效率後,曾公開拿現代戰機開刀,稱無人機 才是空戰的未來。主管美國空軍預算 的空軍部長肯達爾(Frank Kendall)近日表示,馬斯克在公開抨擊載人戰機已經過時之前,應該深入了解空戰科技。

根據此前新聞,馬斯克當時在自己的社群媒體「X」發文指出,「同時,有些傻子仍在打造像F-35的載人戰機」,還加上了一個垃圾桶的圖形符號,並且分享了中國大陸無人機群的影像,又在回覆網友發文時直稱「垃圾設計」。

馬斯克隨後發文解釋,「F-35設計在需求層面就出了毛病,因為需要為太多人提供太多功能。這讓該型戰機成為一種昂貴複雜的萬事通,卻沒有一樣精通,成功根本就不在可能結果的集合。無論如何,載人戰機在無人機時代已經過時,只會讓飛官喪命」。

馬斯克在另一篇貼文指出,「載人戰機是延伸飛彈射程或投擲炸彈的低效方式,可重複使用的無人機可以做到這一點,還不用人類飛官的所有開銷」,又稱「如果敵軍擁有先進地對空飛彈或無人機,戰鬥機將非常快被擊落」。

Crewed fighter jets are an inefficient way to extend the range of missiles or drop bombs. A reusable drone can do so without all the overhead of a human pilot.



And fighter jets will be shot down very quickly if the opposing force has sophisticated SAM or drones, as shown by the…