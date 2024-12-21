馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些

美日韓三國11月14日在東海進行「自由邊緣」聯合軍演期間，美國海軍航艦「華盛頓號」的飛行甲板組員向一架F-35戰機打信號。資料照。(路透)

科技億萬富豪、美國候任總統川普的親信馬斯克 獲派削減聯邦政府支出與提高效率後，曾公開拿現代戰機開刀，稱無人機 才是空戰的未來。主管美國空軍預算 的空軍部長肯達爾（Frank Kendall）近日表示，馬斯克在公開抨擊載人戰機已經過時之前，應該深入了解空戰科技。

根據此前新聞，馬斯克當時在自己的社群媒體「X」發文指出，「同時，有些傻子仍在打造像F-35的載人戰機」，還加上了一個垃圾桶的圖形符號，並且分享了中國大陸無人機群的影像，又在回覆網友發文時直稱「垃圾設計」。

Meanwhile, some idiots are still building manned fighter jets like the F-35 🗑️ 🫠

pic.twitter.com/4JX27qcxz1 — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2024

馬斯克隨後發文解釋，「F-35設計在需求層面就出了毛病，因為需要為太多人提供太多功能。這讓該型戰機成為一種昂貴複雜的萬事通，卻沒有一樣精通，成功根本就不在可能結果的集合。無論如何，載人戰機在無人機時代已經過時，只會讓飛官喪命」。

馬斯克在另一篇貼文指出，「載人戰機是延伸飛彈射程或投擲炸彈的低效方式，可重複使用的無人機可以做到這一點，還不用人類飛官的所有開銷」，又稱「如果敵軍擁有先進地對空飛彈或無人機，戰鬥機將非常快被擊落」。

Crewed fighter jets are an inefficient way to extend the range of missiles or drop bombs. A reusable drone can do so without all the overhead of a human pilot.



And fighter jets will be shot down very quickly if the opposing force has sophisticated SAM or drones, as shown by the… — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2024

商業內幕20日報導，肯達爾前一天在米契爾航太研究所（The Mitchell Institute for Aerospace Studies）表示，「我對身為工程師的馬斯克非常尊敬」，但「他不是作戰人員，我認為，在他像之前那樣做出如此重大的宣布之前，他還需要對這個事務了解得多一些」。

肯達爾表示，馬斯克提出的無人機優越性願景還需要很多年，並在談到馬斯克的言論時指出，「很具挑釁性，也很有趣，我可以設想在某個時刻會發生，對了，我不認為是幾個世紀，更像是幾十年後，像他設想的情況就會發生」。

不過，肯達爾接著補充，「但我們還沒到那一步，在我們到那一步前，還需要一段時間」。馬斯克沒有回應商業內幕在正常上班時間外發出的置評請求。