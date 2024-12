年底假期陸、空交通人數料超過2019紀錄 壞天氣也來攪局

圖為乘客20日在亞特蘭大機場排隊辦理登機手續。(美聯社) Travelers move through Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, Friday, Dec. 20, 2024, in Atlanta. (AP Photo/Mike Stewart)【作者:美國聯合通訊社,日期:2024-12-20,數位典藏序號:20241220213955880】

19日起,全美各地出行人潮即已開始湧現,今年年底假期陸路、空中交通人數可能創新高,美國汽車協會(AAA)預估1.19億美國人將搭車至少50哩,超過2019年的歷史紀錄;美國航空公司協會預期各會員公司總載客量5400萬,比去年多出6%。

AAA預估的是21日到元旦開車或搭車出門過節的人數,航空公司協會估算的期限是19日到元月6日星期一搭機旅行的人數。氣候因素可能讓機場延誤問題變得嚴重;根據氣象報告,東北部周末將有暴風雨,南部地區聖誕節 前夕與聖誕節也有暴風雨。

航空公司最忙碌的日子是20日到22日,以及12月26、27和29日,聖誕節和元旦日反而搭機人數沒那麼多。今年的感恩節 ,航空公司的生意遠不如前。

運輸安全局預估,元月2日前的假日期間,通過機場安檢門的乘客人數將達4000萬。AAA說,出遠門度假的人,約有90%不是開車就是搭車。AAA發言人狄亞茲(Aixa Diaz)說,空中交通現在確實繁忙,但多數人還是開車到目的地,「每個假期都是這樣」。

汽油價格跟去年差不多。AAA說,19日全國均價每加侖3.05元,比去年3.08元小跌。電動車的電價平均1度(kilowatt hour)35分錢,但各州差異很大。

運輸資料公司INRIX說,放假期間高速公路的平均車速比平常要慢30%,周日更慢,波士頓、紐約、西雅圖和華府等大都會區,道路壅塞會比其他地方更厲害。