年底假期陸、空交通人數料超過2019紀錄 壞天氣也來攪局
19日起，全美各地出行人潮即已開始湧現，今年年底假期陸路、空中交通人數可能創新高，美國汽車協會（AAA）預估1.19億美國人將搭車至少50哩，超過2019年的歷史紀錄；美國航空公司協會預期各會員公司總載客量5400萬，比去年多出6%。
AAA預估的是21日到元旦開車或搭車出門過節的人數，航空公司協會估算的期限是19日到元月6日星期一搭機旅行的人數。氣候因素可能讓機場延誤問題變得嚴重；根據氣象報告，東北部周末將有暴風雨，南部地區聖誕節前夕與聖誕節也有暴風雨。
航空公司最忙碌的日子是20日到22日，以及12月26、27和29日，聖誕節和元旦日反而搭機人數沒那麼多。今年的感恩節，航空公司的生意遠不如前。
運輸安全局預估，元月2日前的假日期間，通過機場安檢門的乘客人數將達4000萬。AAA說，出遠門度假的人，約有90%不是開車就是搭車。AAA發言人狄亞茲(Aixa Diaz)說，空中交通現在確實繁忙，但多數人還是開車到目的地，「每個假期都是這樣」。
汽油價格跟去年差不多。AAA說，19日全國均價每加侖3.05元，比去年3.08元小跌。電動車的電價平均1度(kilowatt hour)35分錢，但各州差異很大。
運輸資料公司INRIX說，放假期間高速公路的平均車速比平常要慢30%，周日更慢，波士頓、紐約、西雅圖和華府等大都會區，道路壅塞會比其他地方更厲害。
由於年假長達兩、三周，機場和班機工作人員不會遇到感恩節那樣的乘客尖峰期，但若遇冬季暴風或電腦當機等事故，就可能滾雪球般，導致航班大亂。
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