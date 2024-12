助長類鴉片劑...麥肯錫給普度製藥不當銷售建議 6.5億和解

麥肯錫顧問公司13日為不當建議普度製藥推廣類鴉片止痛劑「奧施康定」,公開道歉。(美聯社)

紐約時報報導,助長類鴉片劑毒害人民遭司法部 調查的麥肯錫顧問公司(McKinsey & Company)13日同意以6億5000萬元和解官司並認罪。

全美國服用類鴉片止痛劑成癮死亡人數達數十萬,麥肯錫顧問群卻建議普度製藥公司(Purdue Pharma)銷售旗艦產品「奧施康定」羥考酮止痛劑,約30名麥肯錫顧問在15年當中,從普度藥廠賺得9300萬元顧問費。

司法部駐麻州及維吉尼亞州 檢察官對麥肯錫公司提告,後者自知不可能勝訴,決定和解。該公司前資深合夥人艾靈(Martin Elling)也同意就「妨礙司法」認罪,因為檢方以銷毀有關證據為由,控告他妨礙司法調查。

近年來,麥肯錫在國內外付了好幾億元和解政府提出的訴訟,但和解條件不包括認罪,這宗類鴉片劑官司例外。麥肯錫公司13日為不當建議普度製藥推廣類鴉片止痛劑,公開道歉。

麥肯錫說,「本公司為前客戶普度藥廠提供(不當)服務,以及前合夥人銷毀有關檔案的行為,深致歉意。本公司該更早些認清類鴉片劑對社會造成的危害,不用該替普度製藥推銷(「奧施康定」止痛劑)。那場可怕的公眾健康危機,以及本公司替類鴉片劑廠商所做的工作,將永遠成為本公司深切的遺憾。」

艾靈見另一前同事因另案認罪,決定跟進。資深合夥人薩加(Vikas Sagar)賄賂南非 政府,謀得採購合同,被司法部指控「共謀違犯外國貪腐作為法」(Foreign Corrupt Practices Act),本月稍早認罪。薩加認罪前就被麥肯錫開除。

麥肯錫為薩加案,同意支付1億2200萬元罰款,並繼續與南非和美國政府合作調查其他有關案件。該公司已同意拿出10億元與各州、市政府及其他原告和解類鴉片劑官司。