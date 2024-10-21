賴斯：中侵台未必得佔領 扶植魁儡慢慢消化即可

前任國務卿與白宮國家安全顧問的賴斯。美聯社

前任國務卿 與白宮 國家安全顧問的賴斯談及台灣面臨中國侵略威脅時認為，北京不必非得占領台灣，反而可能藉施壓促使台灣出現親中政府，再慢慢侵蝕台灣的獨立性。

賴斯（Condoleezza Rice）是前總統小布希（George W. Bush）政府時的國務卿及白宮國安顧問，現任職於智庫胡佛研究所（Hoover Institution）。她稍早於「外交事務」（Foreign Affairs）雜誌以「孤立主義的危險。世界需要美國，美國也仍需要世界」（The Perils of Isolationism. The World Still Needs America—and America Still Needs the World）為題撰文。

她在文章指出，在華府這邊的討論涉及如何嚇阻中國侵略台灣，「但北京可能封鎖這座島嶼，或者奪下台灣周邊的無人小島、切斷海底電纜或發動大規模網攻」。

賴斯接受同為胡佛研究所研究員羅賓森（Peter Robinson）主持的訪談，對談圍繞近期於萊斯的專文，除談論中、俄與伊朗等強權構成的複雜威脅，期間兩人也談到中國可能侵台。

賴斯表示，有件事一直令她憂心，同時她與同僚在胡佛研究所也試圖對此有所作為，即國防部與華府的想法非常「僵化」，認為中國將以兩棲登陸形式侵台，美國軍方對此看作更大規模的二戰「諾曼第登陸」（D-Day）行動。

然而她認為，中國還有其他許多選項可以對付台灣，因為北京「不必占領台灣，他們只需改變台灣政治，直到台灣看起來像香港 」。

賴斯以香港為例，談到香港從英國統治回歸中國時談好一國兩制，如今卻已變成一國一制。因此她認為中國會對台灣採取的行動，就是「試圖施加非常大的壓力，讓台灣出現非常親中的政府，接著緩慢但實質地侵蝕台灣的獨立性」。