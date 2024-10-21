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賴斯：中侵台未必得佔領 扶植魁儡慢慢消化即可

中央社華盛頓21日綜合外電報導
前任國務卿與白宮國家安全顧問的賴斯。美聯社
前任國務卿與白宮國家安全顧問的賴斯。美聯社

前任國務卿白宮國家安全顧問的賴斯談及台灣面臨中國侵略威脅時認為，北京不必非得占領台灣，反而可能藉施壓促使台灣出現親中政府，再慢慢侵蝕台灣的獨立性。

賴斯（Condoleezza Rice）是前總統小布希（George W. Bush）政府時的國務卿及白宮國安顧問，現任職於智庫胡佛研究所（Hoover Institution）。她稍早於「外交事務」（Foreign Affairs）雜誌以「孤立主義的危險。世界需要美國，美國也仍需要世界」（The Perils of Isolationism. The World Still Needs America—and America Still Needs the World）為題撰文。

她在文章指出，在華府這邊的討論涉及如何嚇阻中國侵略台灣，「但北京可能封鎖這座島嶼，或者奪下台灣周邊的無人小島、切斷海底電纜或發動大規模網攻」。

賴斯接受同為胡佛研究所研究員羅賓森（Peter Robinson）主持的訪談，對談圍繞近期於萊斯的專文，除談論中、俄與伊朗等強權構成的複雜威脅，期間兩人也談到中國可能侵台。

賴斯表示，有件事一直令她憂心，同時她與同僚在胡佛研究所也試圖對此有所作為，即國防部與華府的想法非常「僵化」，認為中國將以兩棲登陸形式侵台，美國軍方對此看作更大規模的二戰「諾曼第登陸」（D-Day）行動。

然而她認為，中國還有其他許多選項可以對付台灣，因為北京「不必占領台灣，他們只需改變台灣政治，直到台灣看起來像香港」。

賴斯以香港為例，談到香港從英國統治回歸中國時談好一國兩制，如今卻已變成一國一制。因此她認為中國會對台灣採取的行動，就是「試圖施加非常大的壓力，讓台灣出現非常親中的政府，接著緩慢但實質地侵蝕台灣的獨立性」。

香港 白宮 國務卿

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