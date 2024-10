賴斯：中侵台未必得佔領 扶植魁儡慢慢消化即可

前任國務卿與白宮國家安全顧問的賴斯。美聯社

前任國務卿 與白宮 國家安全顧問的賴斯談及台灣面臨中國侵略威脅時認為,北京不必非得占領台灣,反而可能藉施壓促使台灣出現親中政府,再慢慢侵蝕台灣的獨立性。

賴斯(Condoleezza Rice)是前總統小布希(George W. Bush)政府時的國務卿及白宮國安顧問,現任職於智庫胡佛研究所(Hoover Institution)。她稍早於「外交事務」(Foreign Affairs)雜誌以「孤立主義的危險。世界需要美國,美國也仍需要世界」(The Perils of Isolationism. The World Still Needs America—and America Still Needs the World)為題撰文。

她在文章指出,在華府這邊的討論涉及如何嚇阻中國侵略台灣,「但北京可能封鎖這座島嶼,或者奪下台灣周邊的無人小島、切斷海底電纜或發動大規模網攻」。

賴斯接受同為胡佛研究所研究員羅賓森(Peter Robinson)主持的訪談,對談圍繞近期於萊斯的專文,除談論中、俄與伊朗等強權構成的複雜威脅,期間兩人也談到中國可能侵台。

賴斯表示,有件事一直令她憂心,同時她與同僚在胡佛研究所也試圖對此有所作為,即國防部與華府的想法非常「僵化」,認為中國將以兩棲登陸形式侵台,美國軍方對此看作更大規模的二戰「諾曼第登陸」(D-Day)行動。

然而她認為,中國還有其他許多選項可以對付台灣,因為北京「不必占領台灣,他們只需改變台灣政治,直到台灣看起來像香港 」。

賴斯以香港為例,談到香港從英國統治回歸中國時談好一國兩制,如今卻已變成一國一制。因此她認為中國會對台灣採取的行動,就是「試圖施加非常大的壓力,讓台灣出現非常親中的政府,接著緩慢但實質地侵蝕台灣的獨立性」。